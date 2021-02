Facebook condamné à une amende de 7 millions d’euros pour utilisation abusive des données par le chien de garde italien

L’organisme de surveillance italien de la concurrence a déclaré mercredi qu’il avait infligé une amende de 7 millions d’euros à Facebook (environ 61 crores de roupies) pour ne pas se conformer à une demande du régulateur de corriger les pratiques commerciales inappropriées dans le traitement des données des utilisateurs par le groupe. Facebook n’était pas immédiatement disponible pour commenter. En novembre 2018, l’organisme antitrust a statué que Facebook n’avait pas correctement informé les utilisateurs de sa collecte et de son utilisation des données.

Il a infligé une amende de 5 millions d’euros à la société américaine (environ 44 crores de Rs) et lui a demandé de publier une déclaration modifiée sur la page d’accueil de son site Web pour l’Italie, sur l’application Facebook et sur la page personnelle de chaque utilisateur italien enregistré. « L’enquête en cours a prouvé que … (la société n’a) pas publié la déclaration modifiée et n’a pas mis fin à la pratique déloyale établie », a déclaré le régulateur dans son communiqué. Compte tenu de la valeur économique des données pour Facebook, il a déclaré que les utilisateurs devraient être en mesure de décider s’ils doivent être utilisés.