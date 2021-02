Facebook conclut un accord pour restaurer le partage de nouvelles en Australie

Mais lundi, le gouvernement australien a ajouté des amendements au code proposé. Cela comprenait une période de médiation de deux mois, donnant aux deux parties plus de temps pour négocier des accords commerciaux qui pourraient aider Facebook à éviter d’avoir à travailler selon les dispositions du code.

La semaine dernière, Facebook avait bloqué le partage ou la visualisation de liens d’actualités en Australie parce que le pays était sur le point d’adopter une loi obligeant les entreprises de technologie à négocier avec les éditeurs de médias et à les indemniser pour le contenu qui apparaît sur leurs sites.

SAN FRANCISCO – Facebook a déclaré lundi avoir conclu un accord avec le gouvernement australien qui permettrait aux utilisateurs et aux éditeurs du pays de partager et de consulter à nouveau des liens vers des articles de presse sur le réseau social.

En échange, Facebook a accepté de restaurer les liens d’actualité et les articles pour les utilisateurs australiens «dans les prochains jours», selon un communiqué de Josh Frydenberg, trésorier australien, et de Paul Fletcher, ministre des Communications, des Infrastructures, des Villes et des Arts.

« Surtout, les amendements renforceront la main des éditeurs régionaux et des petits éditeurs pour obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leur contenu par les plateformes numériques », a ajouté le communiqué.

Campbell Brown, vice-président des partenariats d’information mondiaux de Facebook, a déclaré dans un communiqué: «Nous rétablissons les informations sur Facebook en Australie dans les prochains jours. À l’avenir, le gouvernement a précisé que nous conserverons la capacité de décider si les nouvelles apparaissent sur Facebook afin que nous ne soyons pas automatiquement soumis à une négociation forcée.

Mike Isaac a rapporté de San Francisco et Damien Cave de Sydney, Australie.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.