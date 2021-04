Le géant des médias sociaux Facebook a annoncé son intention de réprimer la conversation concernant le verdict imminent du procès de l’ancien policier Derek Chauvin. Les informations entourant le verdict seront étroitement contrôlées, ont-ils déclaré.

Chauvin, un ancien officier de police blanc de Minneapolis est actuellement jugé pour meurtre au deuxième et troisième degrés ainsi que pour homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir prétendument contribué à la mort de George Floyd, un ex-détenu noir et gardien de sécurité qui avait été arrêté. passer un faux billet de 20 $ dans un dépanneur à proximité.





Le contenu relatif à Floyd et à sa mort sera strictement contrôlé, Facebook a impliqué dans un article de blog lundi, avertissant que le site « supprimez les pages, les groupes, les événements et les comptes Instagram qui enfreignent notre politique en matière de violence et d’incitation et nous supprimerons les événements organisés dans des lieux temporaires à haut risque qui contiennent des appels à apporter des armes.«

Facebook a semblé ouvrir discrètement la porte aux abus dirigés contre Chauvin, notant que « nous considérons [him] une personnalité publique pour se mettre volontairement aux yeux du public, ce qui signifie que nous supprimerons les attaques graves»- contrairement aux personnalités publiques involontaires comme Floyd, pour qui«un niveau de protection plus élevé » est garanti.

La mégacorporation a déclaré que sa priorité absolue n’était pas de garantir que des informations précises atteignent le plus grand nombre de personnes, mais « empêcher le contenu en ligne d’être lié à des dommages hors ligne», Peu importe qui faisait le lien et quel degré d’intégrité on pouvait dire que leurs revendications possédaient. Le site a essentiellement encordé l’ensemble de Minneapolis en tant que « emplacement à haut risque, « Tout en déclarant que ce serait »protéger la mémoire de George Floyd et des membres de la famille Floyd contre le harcèlement et les abus. »





L’officier de l’époque Chauvin a été filmé avec son genou enfoncé dans le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, une prise qui était initialement considérée comme la cause de la mort de l’ex-détenu. Cependant, le coroner et d’autres experts sont apparus plus tard pour souligner que le mort avait de la méthamphétamine et une grande quantité de fentanyl dans son système au moment de sa mort, bien que la petite amie de Floyd ait fait valoir que sa tolérance au fentanyl était telle que la quantité d’opioïde synthétique. qu’il avait ingéré ne l’aurait pas nécessairement tué. Alors que Floyd semblait être en détresse respiratoire alors que Chauvin et ses trois partenaires tentaient de l’emmener dans une voiture d’escouade en mai dernier, il a commencé à se plaindre de ne pas pouvoir respirer plusieurs minutes avant que Chauvin ne le mette dans la prise du cou sur le trottoir, comme l’un des les caméras corporelles d’autres officiers ont été révélées.

