Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Facebook (FB) – Facebook a dépassé les prévisions des analystes de 1,03 USD par action, avec un bénéfice trimestriel de 3,30 USD par action. Les revenus du géant des médias sociaux étaient également bien supérieurs aux prévisions de Wall Street, les dépenses publicitaires numériques continuant d’augmenter au milieu de la pandémie. Facebook a déclaré que les revenus publicitaires pourraient être touchés plus tard cette année, en raison des nouvelles politiques de confidentialité d’Apple qui rendent le ciblage publicitaire plus difficile. Les actions de Facebook ont ​​bondi de 7,6% dans le commerce avant commercialisation.

Comcast (CMCSA) – La société mère NBCUniversal et CNBC a battu les estimations de 17 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 76 cents par action. Le chiffre d’affaires a également dépassé les estimations, en partie grâce à la forte croissance des clients haut débit et téléphones sans fil. Les actions de Comcast ont bondi de 2,9% sur le pré-marché.

Generac (GNRC) – Le fabricant de générateurs a gagné 2,38 $ par action pour le premier trimestre, comparativement à une estimation consensuelle de 1,87 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions en raison de la vigueur du marché résidentiel et Generac a relevé ses prévisions de ventes pour l’année entière. Ses actions ont bondi de 6% dans le pré-marché.

EBay (EBAY) – EBay a annoncé des résultats dépassant le consensus sur les lignes supérieures et inférieures pour son dernier trimestre, mais l’opérateur de la place de marché en ligne a donné des perspectives pour le trimestre en cours plus légères que prévu. Ses actions ont chuté de 7,6% en pré-commercialisation.

Caterpillar (CAT) – Les actions de Caterpillar ont progressé de 1,6% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant d’équipement lourd ait battu les estimations de près de 1 dollar par action, avec un bénéfice trimestriel de 2,87 dollars par action. Les revenus ont également été supérieurs aux prévisions, car la reprise économique a stimulé la demande d’équipement.

McDonald’s (MCD) – La chaîne de restaurants est arrivée à 11 cents par action avant le consensus, avec un bénéfice trimestriel de 1,92 $ par action. Les revenus ont également été supérieurs aux prévisions, stimulés par un bond de 13,6% des ventes comparables aux États-Unis, meilleur que prévu.

Merck (MRK) – Une baisse induite par la pandémie des visites médicales a été l’une des principales raisons du manque à gagner du fabricant de médicaments pour le premier trimestre. Merck a manqué les attentes de 23 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,40 $ par action. Son stock a glissé de 1,8% en action de pré-commercialisation.

Royal Caribbean (RCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Carnival (CCL) – Les actions des compagnies de croisière se sont redressées dans le commerce avant la commercialisation après que les Centers for Disease Control and Prevention se soient déclarés déterminés à reprendre les croisières aux États-Unis d’ici le milieu de l’été. Royal Caribbean a augmenté de 2,4%, Norwegian a ajouté 3% et Carnival a bondi de 2,8%.

Bristol Myers (BMY) – Le fabricant de médicaments est venu à 7 cents par action sous les estimations, rapportant un bénéfice trimestriel de 1,74 $ par action. Les revenus étaient également inférieurs aux prévisions, car les ventes de médicaments contre le cancer étaient en retrait des prévisions de Street. L’action a chuté de 2,3% en pré-commercialisation.

Apple (AAPL) – Apple a gagné 3% en action avant commercialisation après avoir dépassé l’estimation consensuelle de 99 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,40 $ par action. Le chiffre d’affaires a également dépassé de loin les estimations pour son dernier trimestre, les résultats d’Apple étant motivés par une augmentation de la demande de nouveaux iPhones 5G. Il a également augmenté les rachats d’actions prévus de 90 milliards de dollars. Cependant, Apple a mis en garde contre un impact négatif de la pénurie mondiale de puces.

Ford Motor (F) – Ford a réalisé un bénéfice trimestriel de 89 cents par action, contre une estimation consensuelle de 21 cents par action. Les revenus du constructeur automobile ont également dépassé les prévisions des analystes. Ford a déclaré qu’une pénurie mondiale de puces pourrait s’atténuer cet été, mais qu’elle pourrait réduire de moitié la production du deuxième trimestre. Les actions Ford ont chuté de 2,9% dans le commerce avant commercialisation.

Qualcomm (QCOM) – Qualcomm a battu les estimations de 23 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,90 USD par action. Le chiffre d’affaires du fabricant de puces a également dépassé les prévisions et Qualcomm a donné une prévision optimiste pour le trimestre en cours alors que les contraintes d’approvisionnement s’atténuent. Son action a bondi de 5,1% en pré-commercialisation.

Cheesecake Factory (CAKE) – Les actions de Cheesecake Factory ont progressé de 6,7% en pré-commercialisation après que la société ait annoncé un bénéfice trimestriel de 20 cents par action, par rapport aux attentes des analystes d’une perte de 6 cents par action. Les revenus de la chaîne de restauration ont également dépassé les prévisions.

Align Technology (ALGN) – Alignez les estimations surpassées de 47 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 2,49 USD par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Les ventes ont bondi par rapport à l’année précédente en raison de la demande accrue de ses lisseurs de dents, bien que les bénéfices aient diminué en raison de dépenses plus élevées. Ses parts étaient en hausse de 4,3% dans le pré-marché.