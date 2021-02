Facebook choisit un camp et bannit l’armée birmane de ses plateformes

Facebook a annoncé qu’il avait supprimé toutes les pages militaires et contrôlées par l’armée birmane restantes de ses sites.

Il a également bloqué la publicité des entreprises liées à l’armée, les privant de leur plus grande plate-forme de communication.

L’interdiction inclut également Instagram.

La décision fait suite à un coup d’État du 1er février, au cours duquel l’armée a destitué des dirigeants élus du pouvoir et en a emprisonné d’autres, provoquant des manifestations dans tout le pays qui ont fait plusieurs morts.

Facebook a déclaré avoir pris les mesures en raison «de violations des droits humains exceptionnellement graves et du risque évident de futures violences initiées par l’armée au Myanmar».

L’interdiction couvre l’armée de l’air, la marine, le ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires frontalières, a déclaré Amy Sawitta Lefevre, responsable de la communication politique de Facebook.

«Les événements depuis le coup d’État du 1er février, y compris des violences meurtrières, ont précipité la nécessité de cette interdiction. Nous pensons que les risques de permettre le Tatmadaw sur Facebook et Instagram sont trop grands », a déclaré Facebook dans le communiqué.

« Nous continuons à traiter la situation au Myanmar comme une urgence et nous restons concentrés sur la sécurité de notre communauté, et du peuple du Myanmar plus largement », ont-ils ajouté.

Facebook a tenté de limiter le contenu de l’armée sur sa plate-forme plus tôt dans le mois en limitant la portée de son contenu et en interdisant sa page Facebook principale.

NetBlocks a déclaré que l’armée avait riposté à l’annonce faite jeudi, en bloquant l’accès à Facebook dans tout le pays.

Pannes d’Internet

Les résidents du Myanmar ont connu des pannes d’Internet pendant la nuit pendant 11 nuits consécutives, empêchant les résidents de communiquer entre eux ou de mettre à jour les personnes à l’étranger.

Les appels à la désobéissance civile au Myanmar ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux et, malgré le rétablissement d’Internet pendant la journée, de nombreux résidents ont encore du mal à accéder à des plateformes telles que Facebook et Instagram.

Les gens du monde entier demandent que les médias sociaux et Internet soient rétablis pour les citoyens du Myanmar afin que les gens puissent communiquer et exprimer leurs opinions politiques, accéder à des informations importantes et gérer leur entreprise.