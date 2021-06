Facebook cessera d’exempter les politiciens de la censure, en s’appuyant sur l’interdiction de Trump – rapports – RT USA News

Les politiciens pourraient bientôt perdre le statut spécial les protégeant de la vérification des faits et de la censure sur Facebook, selon des rapports sur les changements de politique à venir chez le géant des médias sociaux de Mark Zuckerberg.

Facebook – qui possède également Instagram et WhatsApp – traitera les comptes des politiciens et des personnalités publiques comme n’importe qui d’autre, et divulguera quand une exemption spéciale de valeur médiatique sera invoquée pour les protéger d’avoir « violer” contenu supprimé, a rapporté The Verge jeudi.

Facebook apporte ces changements après que le conseil de surveillance à grande échelle qu’il a mis en place lui ait recommandé de le faire. Je recommande vivement de lire ceci, puis ce que FB fait pour y remédier : https://t.co/IMq8j9nbWu – Alex Heath (@alexeheath) 3 juin 2021

Le Verge cité « deux personnes familières avec les changements. » Facebook a refusé de commenter l’histoire et n’a annoncé aucun changement sur ses pages officielles. Selon le point de vente, l’annonce officielle pourrait venir « dès vendredi.«

Les changements seraient motivés par le rapport du mois dernier du Conseil de surveillance, un organe de « experts» Zuckerberg s’est mis en place pour agir comme une sorte de « cour suprême » pour la plate-forme. Alors que le conseil d’administration a confirmé la suspension par Facebook du président américain Donald Trump après l’émeute du 6 janvier au Capitole – alors qu’il était encore en fonction – il a déclaré que les règles devraient s’appliquer à tout le monde de la même manière.

La suspension indéfinie de Trump était une « peine indéterminée et sans norme », a déclaré le conseil d’administration, rappelant à Facebook que ses pratiques normales consistent soit à supprimer le « contenu violant » imposer une suspension limitée dans le temps, ou bannir définitivement l’utilisateur.





Le conseil d’administration a également donné à Facebook jusqu’au 5 juin pour répondre aux recommandations politiques, un délai qui expire samedi.

Un autre changement répandu dans le monde consiste à informer les utilisateurs lorsqu’ils obtiennent un « frapper” pour avoir enfreint les règles de contenu de Facebook, ce qui signifie que les gens seront au moins informés des raisons pour lesquelles leurs comptes ont été supprimés – même si cela ne les aide pas à éviter les interdictions ou la censure dans la pratique.

Les changements signalés ont reçu l’approbation de la NBC « désinformation » journaliste Ben Collins, qui a soutenu que « La transparence coupe beaucoup de théories du complot et au moins certaines allégations de parti pris aux genoux. »

Ce sont de très bons changements, en particulier ceux où Facebook dit à ses utilisateurs quand et pourquoi les pages ont des grèves contre lui. La transparence coupe beaucoup de théories du complot et au moins certaines allégations de parti pris aux genoux. https://t.co/E7nRC1IEZZ – Ben Collins (@oneunderscore__) 3 juin 2021

Les républicains ont accusé les plateformes de médias sociaux de censure motivée par des préjugés. Big Tech a répliqué en soutenant une étude disant le contraire. La semaine dernière, cependant, Facebook a levé l’interdiction temporaire de faire des dons aux politiciens – mais a déclaré qu’il ne ferait de dons à aucun républicain qui oserait remettre en question le caractère sacré des élections de 2020.

Alors que Zuckerberg a historiquement soutenu que Facebook ne devrait pas s’occuper de la police du discours, il a subi une énorme pression de la part des démocrates pour censurer « désinformation» sur la plate-forme – qui dans la pratique se traduisait trop souvent par des messages en désaccord avec le parti au pouvoir actuel aux États-Unis.

Les démocrates en ligne en colère ont réclamé mercredi #SupprimerFacebook après que la page de Trump soit redevenue visible – bien que le porte-parole de la plate-forme, Andy Stone, un agent de longue date du DNC, ait insisté sur le fait qu’il restait «suspendu.«

La déclaration d’Andy Stone, responsable des communications sur les politiques de Facebook, concernant le retour de Trump sur la plate-forme : « Rien n’a changé concernant le statut de la présence du président Trump sur notre plate-forme. Il reste suspendu indéfiniment. » Mais, voici sa page vérifiée très active. #SupprimerFacebookpic.twitter.com/0laAXsGdMb – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 2 juin 2021

