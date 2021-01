De nombreux participants à l’insurrection du 6 janvier au Capitole portaient un équipement tactique. | Joseph Prezioso / AFP via Getty Images

Les efforts de Facebook pour réduire la désinformation après l’attaque du Capitole sont-ils trop faibles, trop tard?

Facebook a temporairement interdit les publicités pour des accessoires d’armes à feu et des équipements tactiques jusqu’au 22 janvier au moins, deux jours après l’investiture du président élu Joe Biden.

La décision intervient après que BuzzFeed News ait rapporté que, malgré les préoccupations des employés, la société de technologie avait annoncé des gilets pare-balles, des étuis pour armes à feu et d’autres équipements militaires ainsi que du contenu sur la désinformation électorale et l’émeute du Capitole.

Ce n’est qu’une des nombreuses actions que Facebook a subi des pressions après l’insurrection du 6 janvier au Capitole qui a fait cinq morts. Plusieurs sénateurs ont demandé à l’entreprise d’arrêter ses publicités d’équipement militaire après l’insurrection, mais un certain nombre sont allés plus loin, arguant que ce ne sont pas seulement les publicités qui devraient inquiéter, mais aussi la plate-forme elle-même. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a déclaré vendredi lors d’une mairie virtuelle que « Mark Zuckerberg et Facebook assument une responsabilité partielle des événements de mercredi. »

Bien que les attaques aient semblé être une surprise pour la police du Capitole – qui était gravement sous-préparée pour empêcher la foule de partisans de Trump, de croyants de QAnon, de néo-nazis et de Proud Boys de prendre d’assaut le Capitole – les experts en sécurité avaient mis en garde contre la gravité potentielle de la manifestation. Après tout, les plans ont été mis en évidence pendant des semaines sur les réseaux sociaux. Des plateformes comme Facebook et Twitter sont désormais obligées de prendre en compte la manière dont elles ont permis à la rhétorique extrémiste et à l’organisation d’une manifestation violente de prospérer et de se répandre en ligne.

«Tous ceux qui étaient agents de la force publique ou journalistes savaient exactement ce que ces groupes haineux prévoyaient», a déclaré le procureur général de DC, Karl Racine, à MSNBC. «Ils prévoyaient de descendre à Washington, DC, le centre au sol était le Capitole, et ils prévoyaient de charger et, comme Rudy Giuliani l’a indiqué, de rendre justice au combat au Capitole.

Facebook a tenté de minimiser sa responsabilité dans ce qui s’est passé, blâmant plutôt les réseaux sociaux de niche tels que Parler, où le contenu d’extrême droite n’est pas contrôlé. «Nous avons de nouveau éliminé QAnon, Proud Boys, Stop the Steal, tout ce qui parlait de violence possible la semaine dernière», a déclaré le 11 janvier la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, dans une interview en direct avec Reuters. «Notre application n’est jamais parfaite, donc je suis sûr qu’il y avait encore des choses sur Facebook. Je pense que ces événements ont été largement organisés sur des plateformes qui n’ont pas nos capacités pour arrêter la haine, qui n’ont pas nos normes et qui n’ont pas notre transparence.

Pourtant, les preuves suggèrent que Facebook a été crucial pour les organisateurs pour diffuser la désinformation et la sensibilisation à la manifestation. Eric Feinberg, vice-président de la modération du contenu à la Coalition pour un Web plus sûr, a déclaré au Washington Post que 128000 personnes utilisaient le hashtag #StopTheSteal sur le site dans les jours qui ont précédé l’attaque. Media Matters a également rapporté que deux douzaines de responsables et d’organisations du Parti républicain ont utilisé Facebook pour coordonner les voyages en bus à Washington, DC, pour le rassemblement qui a conduit à l’insurrection.

La plate-forme était au moins suffisamment critique dans l’organisation de l’événement qu’un sénateur a demandé à Facebook de conserver des enregistrements de tout le contenu associé à utiliser comme preuve potentielle dans une action en justice contre les émeutiers. Et ce n’est que quelques jours après l’attaque que Facebook a annoncé qu’il supprimerait le contenu #StopTheSteal associé.

«Si vous retiriez Parler de l’équation, vous auriez presque certainement ce qui s’est passé au Capitole», a déclaré Angelo Carusone, président et chef de la direction de Media Matters. « Si vous retiriez Facebook de l’équation avant cela, vous ne le feriez pas. » Parler a également subi des conséquences pour son approche ultra-radicale de la liberté d’expression. Amazon Web Services, qui hébergeait auparavant l’application, l’a mise hors ligne et Parler n’a pas encore trouvé de nouveau fournisseur de services. Google et Apple l’ont également supprimé de leurs magasins d’applications.

Facebook et d’autres plateformes sociales subissent une pression croissante pour plus de surveillance

La méthode la plus efficace utilisée par les réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation et les informations hyper partisanes est peut-être la plus simple: bloquer Trump. Twitter a définitivement interdit Trump le 8 janvier et la désinformation en ligne sur la fraude électorale a chuté de 73% au cours des sept prochains jours. Maintenant que presque tous les grands réseaux sociaux – ainsi que des entreprises comme Salesforce, qui hébergeait la liste de diffusion par courrier électronique de la campagne Trump – ont pris des mesures similaires, il est probable que la tendance se poursuive.

Pour certains, ces actions peuvent arriver trop peu, trop tard. Facebook a été utilisé comme outil d’organisation pour le rassemblement de la suprématie blanche de 2017 à Charlottesville, en Virginie, les manifestations nationales anti-masque en 2020 et la théorie du complot QAnon. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas fait plus pour arrêter la propagation des croyances et des groupes extrémistes, l’entreprise s’est généralement reportée à l’idée qu’elle protège la liberté d’expression des utilisateurs.

Mais Dipayan Ghosh, ancien conseiller de Facebook et de la Maison Blanche d’Obama et chef du projet Digital Platforms and Democracy de la Harvard Kennedy School, a fait valoir dans le Washington Post que l’on ne peut plus faire confiance à Facebook pour modérer son propre contenu sans réglementation extérieure. «En fin de compte, nous devons mettre en place de meilleures protections, des protections qui neutralisent l’opacité des algorithmes de médias sociaux avec une transparence radicale et la collecte et l’utilisation sans entrave des données personnelles avec les droits de confidentialité des consommateurs. Entre-temps, nous devons repenser les mécanismes juridiques – à savoir, l’article 230 de la loi sur la décence des communications – que l’industrie a employée pour se protéger du débat sur la modération du contenu.

Bien que la présidence Trump ait été marquée par son approche anti-réglementaire, sous Biden, la FCC pourrait théoriquement adopter un vaste programme juridique qui comprend le retour de la neutralité du net, l’expansion de l’accès à Internet et un article 230 réorganisé, bien que ce dernier ne soit peut-être pas un priorité majeure pour son administration. L’inauguration de Biden ne résoudra certainement pas la polarisation massive des médias sociaux, mais il est possible qu’Internet soit un endroit plus stable après son entrée en fonction.