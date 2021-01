Facebook bloque Trump pendant au moins deux dernières semaines de présidence, affirmant que les risques sont «  trop grands  »

Facebook Inc a déclaré qu’il bloquerait les comptes du président américain Donald Trump «indéfiniment» et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition présidentielle soit terminée. La décision du PDG Mark Zuckerberg intervient après que Facebook a annoncé mercredi qu’il verrouillerait le compte de Trump pendant 24 heures alors que les géants de la technologie s’efforçaient de réprimer ses affirmations sans fondement sur l’élection présidentielle américaine et que des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain.

« Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands », a déclaré Zuckerberg dans un message Facebook jeudi. Il a déclaré que le blocage s’appliquerait également à Instagram appartenant à Facebook. (Message: https://bit.ly/2Lc6Xj1)

Twitter Inc et Snap Inc ont également temporairement verrouillé les comptes de Trump mercredi. Des groupes de défense des droits civils, dont l’Anti-Defamation League et Colour of Change, ont appelé les entreprises de médias sociaux à suspendre définitivement les comptes de Trump.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les entreprises de médias sociaux ont été sous pression pour contrôler la désinformation sur les élections américaines sur leurs plates-formes, y compris de la part du président. Trump et ses alliés depuis des mois ont amplifié les allégations sans fondement de fraude électorale et le président a dit aux manifestants de se rendre à Capitol Hill, les républicains et les démocrates affirmant qu’il était responsable des violences qui en résultaient.

Dans une vidéo publiée mercredi sur Facebook, Twitter et YouTube, qui a ensuite été supprimée par les plateformes, Trump a répété des allégations de fraude électorale en disant aux manifestants de rentrer chez eux.

« Sa décision d’utiliser sa plate-forme pour cautionner plutôt que condamner les actions de ses partisans au Capitole a à juste titre dérangé les gens aux États-Unis et dans le monde », a déclaré Zuckerberg dans son message de jeudi.

La Ligue anti-diffamation a salué la décision de Facebook, la qualifiant de «première étape évidente», tandis que la NAACP dans un communiqué a déclaré que cette décision était un geste «attendu depuis longtemps» qui «sonne creux».

Facebook a déjà été critiqué par les législateurs et les employés pour ne pas avoir agi sur les messages incendiaires de Trump, y compris ceux qui ont été étiquetés par Twitter.