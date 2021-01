Facebook a suspendu un chatbot utilisé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a demandé aux personnes âgées non vaccinées de lui donner leur numéro de téléphone pour un éventuel appel « surprise » du Premier ministre.

Dans une vidéo publiée sur Twitter la semaine dernière, Netanyahu a encouragé les seniors israéliens à se faire vacciner et a déclaré à ses partisans: «Si vous connaissez quelqu’un qui est nerveux à l’idée de se faire vacciner, envoyez-moi son nom et son numéro de téléphone, peut-être qu’il recevra un coup de fil surprise de ma part et je le convaincrai.

אני רוצה לעודד את בני ה -60 ומעלה ללכת ולהתחסן >> pic.twitter.com/UyvfQqXLSa – Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 janvier 2021

Il a posté le même message sur sa page Facebook, avec un bot Messenger demandant les numéros de téléphone de ses abonnés.

Facebook a suspendu le bot lundi, affirmant que demander à des personnes non vaccinées de s’identifier enfreignait les règles de la plate-forme sur le partage d’informations médicales.

« En vertu de notre politique de confidentialité, nous n’autorisons pas le contenu qui partage ou demande des informations médicales de personnes, » Facebook a déclaré au Jerusalem Post. « Nous avons supprimé le message incriminé et suspendu temporairement le bot Messenger, qui partageait ce contenu, pour avoir enfreint ces règles. »

Le Likoud de Netanyahu a répondu que le Premier ministre était simplement déterminé à sensibiliser le public et à s’assurer que les aînés d’Israël se protègent. Plus d’un quart des neuf millions d’habitants d’Israël ont déjà été vaccinés, ce qui place l’Etat juif loin devant tout autre pays dans la course à l’immunité.

Netanyahu a peut-être été empêché de recueillir des informations médicales auprès de ses citoyens, mais ce faisant, il s’est simplement impliqué dans le propre jeu de Facebook. Le géant des médias sociaux a déjà été controversé pour avoir accumulé les informations médicales de ses utilisateurs, un procès en 2016 révélant que la société avait collecté des données sur la participation d’un utilisateur à des groupes de soutien contre le cancer en dehors de Facebook. Deux ans plus tard, le PDG Mark Zuckerberg a admis au Congrès américain que son entreprise collecte des données médicales auprès des utilisateurs, cette collecte se poursuivant même après leur déconnexion.

Facebook aurait même envoyé un médecin dans plusieurs hôpitaux américains pour les convaincre de partager des données privées sur les patients, y compris des informations sur la maladie et les ordonnances, selon un rapport de 2018 que la société a reconnu plus tard.

