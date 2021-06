Facebook atteint 1 000 milliards de dollars après qu’un juge fédéral a rejeté la poursuite antitrust de l’État – RT USA News

Facebook a dépassé la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars après qu’un juge fédéral de Washington DC a rejeté la poursuite intentée par 48 procureurs généraux des États et territoires américains l’accusant de comportement monopolistique.

Déposée en décembre 2020 avec beaucoup de fanfare médiatique, la poursuite accusait le géant de Mark Zuckerberg d’avoir le monopole des services de réseaux sociaux personnels (PSN) et de s’engager dans « une stratégie systématique » éliminer la concurrence, en achetant des applications comme Instagram et WhatsApp et en refusant à ses rivaux potentiels l’accès à sa plate-forme.

Le juge de district américain James Boasberg l’a rejeté avec préjugé lundi, expliquant dans une décision de 53 pages que le prétendu monopole de Facebook n’était pas quantifié avec précision, alors que plusieurs refus d’accès spécifiques pouvant relever d’un comportement monopolistique ont eu lieu en 2013, après le statut de limites.

Extrêmement drôle pour moi que l’événement qui fait de Facebook une entreprise d’un billion de dollars pour la première fois est une décision de justice disant qu’ils ne sont pas considérés comme un monopole pic.twitter.com/bFcV78IpRa – Caleb Watney (@calebwatney) 28 juin 2021

L’action Facebook a bondi à l’annonce du verdict, clôturant à 355,64 $ par action. La société elle-même a atteint pour la première fois 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le procureur général de New York, Letitia James, avait fait valoir que Facebook « a utilisé son pouvoir de monopole pour écraser les petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout aux dépens des utilisateurs quotidiens ». Elle a été rejointe par 47 collègues de 45 États américains, du district de Columbia et du territoire de Guam. Seuls l’Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud n’ont pas été impliqués dans le procès, qui a fini par être combiné à la plainte de la Federal Trade Commission contre le mastodonte de Menlo Park.

Le juge Boasberg a rejeté catégoriquement la demande de l’État et a statué que la plainte de la FTC est « juridiquement insuffisant » parce que ce n’est pas « invoquer suffisamment de faits pour établir de manière plausible » que Facebook est un monopole sur le marché du PSN. La seule chose que le régulateur a fait, a-t-il écrit, est de présenter le « allégation nue » que Facebook détient 60% ou plus des parts de marché.

C’est profondément décevant de la part du tribunal, qui a reconnu @Facebook un pouvoir de marché massif, mais a essentiellement haussé les épaules. Mauvais résultat pour le peuple américain https://t.co/8oTAxfd7th – Josh Hawley (@HawleyMO) 28 juin 2021

Le marché du PSN « est inhabituel à plusieurs égards, y compris le fait que les produits ne sont pas vendus à un prix, ce qui signifie que les services PSN ne génèrent aucun revenu direct des utilisateurs,” Boasberg a écrit, ce qui signifie que le tribunal est « Impossible de comprendre exactement » ce que 60% de cela pourrait représenter, « et encore moins capable de déduire les faits sous-jacents qui pourraient le justifier. »

Il a noté que les utilisateurs donnent leur temps, leur attention et leur argent personnel à Facebook en échange d’un accès, que Zuckerberg monétise ensuite auprès des annonceurs – à hauteur de près de 70 milliards de dollars en 2019, et plus de 18 milliards de dollars de bénéfices.

Boasberg a également souligné que la FTC a approuvé à l’unanimité l’achat d’Instagram par Facebook en 2012, et a également autorisé l’acquisition de WhatsApp en 2014. Notant que le procès allègue que Facebook exploitait Instagram et WhatsApp, comme « un ‘fossé’ protecteur autour de son [PSN] monopole,” il s’est demandé pourquoi aucun concurrent n’avait été nommé dans le procès.





Aussi sur rt.com

Facebook fait face à DEUX poursuites antitrust, alors que la FTC et 48 États et territoires américains lancent des défis parallèles







Le juge a laissé ouvert une fenêtre de 30 jours à la FTC pour déposer à nouveau sa plainte, et a même proposé des motifs pour lesquels elle pourrait le faire. La politique générale de Facebook consistant à refuser de fournir l’accès aux concurrents ne viole pas la loi antitrust, a-t-il écrit. Le comportement qui aurait pu le violer s’est produit pour la dernière fois en 2013, il n’est donc plus admissible.

Une mine de documents internes de Facebook, publiés par le Parlement britannique en 2018, a révélé que Zuckerberg avait personnellement ordonné de limiter la fonction de recherche d’amis de l’application de partage de vidéos désormais disparue Vine, dans une apparente répression du concurrent potentiel.

Cependant, si la FTC peut trouver Facebook en violation d’une compréhension très étroite de la « obligation de traiter » doctrine, il pourrait essayer de le faire dans la nouvelle plainte.

En vertu de la loi américaine, un monopole « n’a aucune obligation de traiter avec ses concurrents, et un refus de le faire est généralement licite même s’il est motivé… par le désir de « limiter l’entrée » de nouvelles entreprises ou d’entraver la croissance des entreprises existantes,», a expliqué Boasberg. Le seul cas dans lequel un tel comportement donnerait lieu à une action est si l’accès est refusé à quelqu’un qui l’a déjà reçu avec une perte à court terme, « sans aucune justification concevable autre que de conduire un concurrent à la faillite à long terme. »

Nommé à la magistrature par le président Barack Obama en 2011, Boasberg préside également actuellement la Cour de surveillance du renseignement étranger.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!