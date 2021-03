Les avatars Holi présentent des pistolets à eau (pichkari) et des caricatures des utilisateurs avec de la couleur sur le visage pour marquer le festival des couleurs. Pour créer votre avatar, ouvrez l’application Facebook ou Messenger sur le smartphone Android ou iOS et accédez à n’importe quelle section de commentaires. Cliquez sur le bouton ‘smiley’> onglet Autocollant> Créez votre avatar. Comme mentionné, les nouveaux autocollants Holi apparaîtront dans la bibliothèque d’autocollants lorsque les utilisateurs publient ou commentent des publications Facebook ou lorsqu’ils utilisent Messenger. Les utilisateurs peuvent également trouver le créateur d’avatar dans la section Signets de votre application Facebook. Au cas où les utilisateurs ne pourraient pas trouver les nouveaux avatars Holi personnalisés, assurez-vous d’utiliser la dernière application. Le peut être mis à jour via Google Play Store ou Apple App Store. Dans un communiqué, Facebook ajoute que plus de quatre millions de personnes en Inde ont publié plus de 6,6 millions de publications et de commentaires sur Holi sur la plateforme au cours des deux dernières semaines.

