Facebook a confirmé avoir annulé au cours des derniers jours un changement qui a fait remonter les nouvelles des médias faisant autorité sur des sources hyperpartisanes après les élections de novembre, signalant un retour à la normale pour le réseau social.

Le changement impliquait d’augmenter le poids que l’algorithme de fil d’actualité de Facebook attribuait à un score de qualité interne de l’éditeur connu sous le nom de «qualité de l’écosystème de l’actualité» ou NEQ. Il a été mis en œuvre plusieurs jours après l’élection dans le cadre du plan d’urgence de Facebook pour lutter contre la désinformation pendant la période critique postélectorale, alors que les votes étaient toujours comptés.

Le changement a entraîné une augmentation du trafic Facebook pour les éditeurs de nouvelles grand public, notamment CNN, NPR et le New York Times, tandis que des sites partisans comme Breitbart et Occupy Democrats ont vu leur nombre chuter. Après l’élection, certains employés de Facebook ont ​​demandé lors d’une réunion d’entreprise si le «meilleur fil d’actualité» pouvait rester, selon plusieurs personnes présentes.

Mais on leur a dit que les mesures de «bris de verre», y compris le changement de NEQ, n’étaient jamais censées être permanentes.