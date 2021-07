Facebook annonce une version bêta publique limitée de la capacité multi-appareils sans téléphone de WhatsApp

Le Saint Graal que les utilisateurs de WhatsApp attendaient est presque arrivé. Presque. Aujourd’hui, Facebook a annoncé une version bêta publique limitée de la nouvelle fonctionnalité multi-appareils sans téléphone de WhatsApp, et vous pouvez vous inscrire en suivant la procédure décrit sur cette page. Vous devez être sur la dernière version bêta de WhatsApp pour Android ou iOS.

La nouvelle version bêta semble être limitée à certains marchés, mais la société n’a pas mentionné exactement lesquels, donc si cela vous intéresse, essayez de voir si cela fonctionne pour vous. Ce n’est peut-être pas le cas parce que vous n’êtes pas dans un pays éligible.

Il y a un tas de choses qui ne fonctionneront pas encore, voici la liste :

• Affichage de l’emplacement en direct sur les appareils associés

• Épingler des discussions sur WhatsApp Web ou Desktop

• Rejoindre, afficher et réinitialiser les invitations de groupe à partir de WhatsApp Web et Desktop. Vous devrez utiliser votre téléphone à la place

• Envoyer un message ou appeler quelqu’un qui utilise une très ancienne version de WhatsApp sur son téléphone ne fonctionnera pas à partir de votre appareil lié

• Appels depuis Portal ou WhatsApp Desktop vers des appareils liés qui ne sont pas inscrits dans la version bêta multi-appareils

• Les autres comptes WhatsApp sur votre portail ne fonctionneront que si ces comptes ont rejoint la version bêta multi-appareils

• Les utilisateurs de WhatsApp Business ne peuvent pas modifier le nom ou les étiquettes de leur entreprise à partir de WhatsApp Web ou Desktop

Jusqu’à présent, si vous vouliez utiliser WhatsApp sur un appareil différent de votre téléphone, le combiné devait toujours être connecté à Internet, car tout était ping dans les deux sens. Avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez utiliser WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils non téléphoniques, même si la batterie de votre combiné est à plat.

Oui, vous avez bien lu – non-téléphone – vous ne pouvez donc toujours pas utiliser le même compte WhatsApp sur plus d’un téléphone. Chaque appareil compagnon se connectera à votre WhatsApp indépendamment tout en maintenant le même niveau de confidentialité et de sécurité grâce au cryptage de bout en bout (E2EE). E2EE est maintenu même lors de la synchronisation de vos données telles que les noms de contacts, les archives de discussion, les messages suivis, etc.

Comme vous pouvez l’imaginer, y parvenir était assez compliqué, et cela a nécessité une refonte de l’architecture de WhatsApp. Si vous êtes intéressé par la façon dont les ingénieurs de Facebook ont ​​réussi, assurez-vous de visiter la source liée ci-dessous, qui contient une longue explication.

