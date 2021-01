Facebook ajoutera la Géorgie à son interdiction de publicité politique après le second tour des élections

Facebook Inc. interdira à nouveau les publicités politiques en Géorgie mercredi, après la conclusion du second tour des élections dans l’État, a-t-il déclaré mardi dans un article de blog.

« Cela fait partie de nos efforts continus pour réduire le potentiel de confusion ou d’abus », a déclaré Facebook aux annonceurs dans un e-mail vu par Reuters.

Le mois dernier, Facebook a levé son interdiction temporaire des publicités politiques américaines en Géorgie, alors que l’État se préparait au second tour des élections qui détermineraient quel parti contrôle le Sénat américain. L’élection a eu lieu mardi.

Facebook et Google d’Alphabet Inc. avaient mis en pause les publicités politiques après l’élection présidentielle du 3 novembre dans le cadre de mesures visant à lutter contre la désinformation et d’autres abus.

Les démocrates et les experts électoraux ont critiqué les interdictions, affirmant qu’elles étaient trop brutales et bloquaient les efforts légitimes d’inscription des électeurs en Géorgie. La réactivation des publicités à la mi-décembre a apporté d’autres maux de tête, ouvrant la plate-forme de médias sociaux à des accusations selon lesquelles elle n’appliquait pas correctement ses propres politiques.

Peu de temps après la levée de l’interdiction par Facebook, American Crossroads, un super PAC républicain, a commencé à diffuser des publicités affirmant que le candidat démocrate Raphael Warnock avait dit: «Bon Dieu, l’Amérique». Les partenaires de vérification des faits de Facebook ont ​​découvert que Warnock avait cité la phrase et ne l’utilisait pas pour exprimer son propre sentiment.

Facebook a supprimé les publicités, mais n’a pas réussi à attraper American Crossroads republiant les mêmes publicités à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes, les supprimant seulement après avoir signalé par bulletin d’information Popular Information.

Au total, Facebook a supprimé 80% des 63 publicités du groupe depuis décembre, selon un décompte de Reuters réalisé à l’aide de la bibliothèque d’annonces de la société.

Jack Pandol, directeur de la communication d’American Crossroads, a déclaré mardi que la plupart des publicités supprimées par Facebook étaient en fait les mêmes, contenant différentes versions de l’affirmation «God damn America».

«Facebook n’était pas d’accord avec nous sur deux des messages que nous avons diffusés sur cette plate-forme, et nous avons maintenant des publicités tout aussi difficiles que celles avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord», a-t-il déclaré.

Les republications ont incité le responsable de l’intégrité publicitaire de Facebook, Rob Leathern, à demander dans un message interne de l’entreprise – initialement signalé par Popular Information et confirmé de manière indépendante par Reuters – si Facebook devrait pénaliser American Crossroads «pour avoir tenté de contourner nos politiques publicitaires en publiant à plusieurs reprises le même contenu. . »

Mardi, les publicités de American Crossroads, y compris celles contenant d’autres affirmations démystifiées par des vérificateurs de faits sur Warnock, sont restées sur Facebook.

Facebook a refusé de dire s’il avait appliqué des sanctions au compte American Crossroads. Leathern a quitté l’entreprise la semaine dernière.