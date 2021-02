Le président de la UK News Media Association a accusé Facebook de se comporter comme un «intimidateur de la cour d’école», après que la société ait bloqué tous les contenus d’actualité en Australie après une dispute au sujet des entreprises de technologie devant payer pour du contenu journalistique.

Le géant des médias sociaux a empêché les utilisateurs australiens d’accéder ou de partager du contenu d’actualité jeudi matin, en réponse à un projet de loi dans le pays qui vise à obliger les entreprises de technologie à payer les organisations de médias pour le journalisme sur leurs plateformes.

La décision de Facebook a suscité des critiques internationales, notamment de la part du président de la UK News Media Association, Henry Faure Walker, qui a accusé la société d’agir avec « Peu de respect pour les citoyens et les clients qu’il sert soi-disant. »

[It’s] un exemple classique d’un pouvoir monopolistique étant l’intimidateur de cour d’école, essayant de protéger sa position dominante.

Parlant de la manière dont les pays devraient réagir au comportement de Facebook, Walker a déclaré que ses actions «Démontrer précisément pourquoi nous avons besoin que les juridictions du monde entier, y compris le Royaume-Uni, se coordonnent pour mettre en place une réglementation solide.»

La loi intervient après que la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a créé un ensemble de règles destinées à « Nivellez le terrain de jeu » entre les entreprises technologiques et les éditeurs de médias. Cependant, Google et Facebook ont ​​fait valoir que les mesures ciblent et pénalisent injustement leurs sites, suggérant que cela ne reflète pas la façon dont Internet est utilisé.

Malgré le blocage de Facebook sur le contenu des nouvelles, le gouvernement australien a annoncé son intention de mettre en œuvre la législation, qui devrait être adoptée dans les prochains jours.

Alors que Facebook a cherché à faire pression sur le gouvernement australien en bloquant le contenu, Google a tenté de conclure un accord avec les organes de presse pour se conformer à la législation, en signant des accords avec trois des principaux médias du pays, dont News Corp.

