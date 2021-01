Facebook mercredi ont signalé une augmentation des bénéfices et des revenus entraîné par la flambée des ventes d’annonces, mais a averti qu’il pourrait faire face à des «vents contraires» à l’avenir en raison des changements réglementaires et technologiques.

Les revenus du réseau social au quatrième trimestre ont atteint 28 milliards de dollars, en hausse de 33% par rapport à l’année précédente et en dépassant les estimations de Wall Street. Les bénéfices ont totalisé 11,2 milliards de dollars, en hausse de 53%.

L’activité de Facebook a augmenté alors même qu’elle faisait face à de multiples controverses. Il a été critiqué pour la prolifération de la désinformation sur sa plate-forme et les effets de ces mensonges sur les utilisateurs, tandis que les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par son pouvoir démesuré.

En décembre, la Federal Trade Commission et plus de 40 États ont accusé Facebook de racheter ses rivaux pour écraser illégalement la concurrence. Ce mois-ci, Facebook a fâché les conservateurs et d’autres pour avoir interdit le compte de l’ancien président Donald J. Trump, citant son incitation à la violence.