Facebook accusé de discrimination contre les utilisateurs africains dans le dernier procès

Deux chercheurs éthiopiens et un groupe de défense des droits kenyan ont poursuivi la société mère de Facebook, Meta, alléguant que le géant des médias sociaux n’a pas réussi à supprimer le contenu qui alimente la violence et la haine à travers l’Afrique.

Déposée mardi devant la Haute Cour du Kenya, la requête constitutionnelle accuse Facebook de tirer profit de publications préjudiciables parce que ce type de contenu attire l’attention des utilisateurs. Le procès allègue également que Meta s’est livré à un traitement discriminatoire des utilisateurs africains de Facebook et a violé les droits de l’homme. Il indique que le géant des médias sociaux n’investit pas suffisamment de ressources dans son installation de modération de contenu au Kenya et n’a pas pris de mesures comme c’est le cas aux États-Unis qui réduiraient la propagation de publications dangereuses en Afrique.

“Le résultat est que certaines communautés sont laissées à l’abandon tandis que d’autres sont protégées de manière proactive”, indique la pétition. “Cela équivaut à une discrimination.”

L’un des pétitionnaires, Abrham Meareg, un citoyen éthiopien résidant dans le Minnesota, affirme que Facebook a joué un rôle dans le meurtre de son père, tué l’année dernière. Meareg a signalé des publications sur Facebook appelant à faire du mal à son père, Meareg Amare Abrha, professeur à l’Université de Bahir Dar, mais la plateforme n’a pas agi rapidement, selon le procès. La haine en ligne était dirigée contre son père parce que sa famille est tigréenne, un groupe ethnique en Éthiopie qui, selon les organisations de défense des droits de l’homme, a été la cible d’un campagne de nettoyage ethnique après le déclenchement d’une guerre civile de deux ans en 2020. Certains des messages Facebook nuisibles sont toujours en ligne, selon le procès.

“Je demande justice pour des millions de mes compatriotes africains blessés par les profits de Facebook – et des excuses pour le meurtre de mon père”, a déclaré Meareg dans un communiqué.

Fisseha Tekle, conseillère juridique à Amnesty International, et le groupe juridique Katiba Institute poursuivent également Meta. Tekle a également été confronté à des discours de haine et à d’autres messages nuisibles sur Facebook et n’a pas pu retourner rendre visite à sa famille en Éthiopie parce qu’il « vit dans la peur constante qu’il puisse lui être fait du mal même à Nairobi », indique le procès.

L’affaire est la dernière en date de l’examen en cours auquel Meta a dû faire face pour savoir dans quelle mesure elle contrôle le contenu préjudiciable en dehors des États-Unis, de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Meta était également poursuivi l’année dernière pour 150 milliards de dollars pour son rôle présumé dans le déclenchement d’un génocide au Myanmar.

Meta a déclaré qu’il n’autorisait pas les discours de haine sur Facebook et son service photo Instagram.

Les discours de haine et l’incitation à la violence sont contraires aux règles de Meta, “et nous investissons massivement dans les équipes et la technologie pour nous aider à trouver et à supprimer ce contenu”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. “Les commentaires des organisations locales de la société civile et des institutions internationales guident notre travail de sécurité et d’intégrité en Éthiopie.” Le réseau social emploie des travailleurs “ayant des connaissances et une expertise locales” et continue de développer ses “capacités pour détecter les contenus en infraction” dans les langues les plus parlées en Éthiopie, a déclaré le porte-parole.

Meta a déclaré l’année dernière dans un article de blog que la protection des utilisateurs en Éthiopie a été l’une de ses plus hautes priorités, mais des chercheurs dire que l’entreprise fait un mauvais travail pour réprimer les discours de haine dans ce pays. Documents internes divulgués a également montré que les employés de Facebook ont ​​exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la plate-forme de médias sociaux est utilisée dans les pays en développement.

Les pétitionnaires affirment que Meta a violé la constitution du Kenya et souhaitent que le tribunal ordonne à l’entreprise de rétrograder les contenus incitant à la violence et de ne pas promouvoir les publications virales haineuses. Ils demandent également au réseau social d’embaucher plus de travailleurs dans son centre de modération de contenu à Nairobi, au Kenya, qui sont équipés pour réviser les messages dans plus de langues. Meta devrait créer un fonds de 1,6 milliard de dollars pour les victimes de la haine et de la violence incitées sur Facebook et verser 400 millions de dollars pour les dommages causés par les publications sponsorisées, disent les pétitionnaires.