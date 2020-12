WASHINGTON – La Federal Trade Commission et 48 États ont accusé Facebook mercredi d’être devenu un monopole des médias sociaux en écrasant illégalement la concurrence en rachetant ses rivaux, mettant ainsi en place de féroces confrontations juridiques qui pourraient démanteler certains des services de communication les plus populaires au monde.

Les régulateurs fédéraux et étatiques, qui enquêtent sur l’entreprise depuis plus d’un an, ont déclaré dans des poursuites distinctes que les achats de Facebook, en particulier Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et WhatsApp pour 19 milliards de dollars deux ans plus tard, avaient éliminé la concurrence qui aurait pu un jour remettre en cause l’entreprise. dominance.

Depuis ces offres, Instagram et WhatsApp ont grimpé en flèche en popularité, donnant à Facebook le contrôle de trois des applications de médias sociaux et de messagerie les plus populaires au monde. Les applications ont aidé à catapulter Facebook d’une entreprise créée dans un dortoir d’université il y a 16 ans à une centrale Internet évaluée à plus de 800 milliards de dollars.

Les procureurs ont demandé à Facebook de dénouer Instagram et WhatsApp et de nouvelles restrictions sur les futures offres.