Facebook accusé d’amplifier les discours de haine en Afrique

Des pétitionnaires au Kenya ont intenté une action en justice contre Meta Platforms, exigeant 2 milliards de dollars de restitution

Un groupe de chercheurs éthiopiens ainsi que des militants kenyans des droits de l’homme ont déposé une plainte contre le propriétaire de Facebook Meta Platforms, accusant le géant de la technologie d’amplifier les discours de haine et les incitations à la violence sur le site.

Déposée mardi devant la Haute Cour du Kenya, la requête constitutionnelle accuse l’algorithme de recommandations de Facebook d’amplifier les messages violents et de contribuer à la guerre civile sanglante en cours en Éthiopie. Certains de ces messages auraient entraîné le meurtre du professeur de chimie Maereg Amare – le père de l’un des plaignants, selon l’organisation à but non lucratif Foxglove, qui soutient l’affaire.

“Mon père a été tué parce que des messages publiés sur Facebook l’ont identifié, l’ont accusé à tort, ont divulgué l’adresse de l’endroit où il habite et ont appelé à sa mort”, Le fils de Maereg, Abrham, a écrit dans un affidavit sous serment vu par Bloomberg News.

Il a ajouté qu’il avait signalé le message haineux à Meta mais n’avait reçu de réponse que plus d’une semaine après le meurtre de son père. Dans sa réponse, Facebook a déclaré que la publication serait supprimée pour violation des normes communautaires, a-t-il déclaré.

Les pétitionnaires soutiennent que le public doit être protégé contre les attaques de Facebook “Lamentable échec à aborder la violence sur sa plate-forme” et son algorithme de recommandation de contenu qui “favorise et donne la priorité à l’incitation à la haine et au contenu dangereux.”

“Le contenu qui encourage la violence peut se traduire et se traduit effectivement par de la violence hors ligne”, les documents judiciaires l’indiqueraient.

Meta a répondu aux allégations en affirmant qu’il travaille avec des organisations locales de la société civile et des institutions internationales en Éthiopie afin de faire respecter ses règles contre les discours de haine et les incitations à la violence sur la plateforme.

Les pétitionnaires estiment toutefois que l’entreprise devrait investir davantage dans la modération de contenus axés sur l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient, en particulier dans les pays qui « vulnérable à la guerre, aux conflits, aux nettoyages ethniques et au génocide ».

À cette fin, ils exigent que Meta offre de meilleures conditions de rémunération et de travail aux modérateurs de contenu axés sur ces régions, ainsi que la création d’un fonds de restitution de 2 milliards de dollars pour les victimes de la haine et de la violence incitées sur la plateforme.

Des allégations similaires contre Meta ont été faites l’année dernière, lorsque le géant des médias sociaux a été poursuivi pour 150 milliards de dollars pour son rôle dans l’incitation à la violence au Myanmar qui a contribué au génocide des Rohingyas.