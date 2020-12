PALO ALTO / NEW YORK: Facebook Inc a accusé son rival Apple Inc de s’engager dans des pratiques anticoncurrentielles mercredi, tirant un autre coup de feu dans une impasse d’un mois entre les deux géants de la technologie sur les changements de confidentialité prévus par Apple pour iOS14.

«Apple se comporte de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de l’App Store au profit de ses résultats financiers au détriment des créateurs et des petites entreprises. Point final », a déclaré Dan Levy, vice-président de Facebook pour les publicités et les produits commerciaux.

En réponse, Apple a déclaré que ses nouvelles règles n’obligeront pas Facebook à modifier son «approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées», mais à la place de demander à Facebook de donner aux utilisateurs d’appareils Apple le choix d’accepter ou non ces pratiques.

«Nous pensons qu’il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées sur d’autres applications et sites Web – et ils doivent avoir le choix de l’autoriser ou non », a déclaré Apple dans un communiqué.

La plus grande entreprise de médias sociaux au monde a diffusé des publicités d’une page entière dans les principaux journaux critiquant les projets d’Apple, ce qui limitera la capacité des applications à collecter des données sur les téléphones des personnes pouvant être utilisées pour des publicités ciblées.

Il a déclaré dans un article de blog que la propre plate-forme publicitaire personnalisée d’Apple serait exemptée de la nouvelle exigence de promptitude que le fabricant d’iPhone envisage d’imposer à d’autres entreprises.

Apple a déclaré en juin qu’une telle activité nécessiterait une notification contextuelle demandant aux utilisateurs d’iOS «l’autorisation de vous suivre sur des applications et des sites Web appartenant à d’autres entreprises», ce que les agences de publicité numérique s’attendent le plus à refuser.

Levy a déclaré que même si Facebook n’était pas d’accord avec l’approche d’Apple, il se conformerait aux nouvelles règles et afficherait une invite. «Nous n’avons pas le choix si nous voulons que notre application soit disponible dans l’App Store», a-t-il déclaré.

Il a refusé de dire si Facebook prendrait des mesures pour repousser la politique.

Facebook et Apple se sont également enchevêtrés sur les frais de commission que le fabricant d’iPhone facture aux applications répertoriées sur les appareils iOS, Facebook s’alignant à nouveau sur les petits développeurs les plus touchés par la politique.

L’opposition contre Apple a continué de croître mercredi alors que Digital Content Next, une association professionnelle de médias numériques représentant des membres tels que le New York Times et le Washington Post, a déclaré qu’elle avait rejoint la Coalition for App Fairness.

L’organisation à but non lucratif, qui comprend des membres comme Epic Games et Spotify, appelle les régulateurs du monde entier à lutter contre les pratiques «anticoncurrentielles» des magasins d’applications telles que la réduction de 30% des revenus d’Apple sur les achats effectués dans les applications.

Facebook a précédemment tenté de transmettre une notification à ses utilisateurs concernant les frais d’Apple, mais a déclaré qu’Apple avait rejeté son «avis de transparence».

Facebook a déclaré dans un article de blog qu’il s’était «engagé à fournir des informations pertinentes» dans un procès antitrust fédéral déposé par Epic Games contestant les règles sur les frais de commission, mais a refusé de préciser comment il participerait au litige.