Le contenu du déni de l’Holocauste reste sur Facebook trois mois après la promesse d’interdire tout contenu qui «nie ou déforme l’Holocauste».

C’est selon un nouveau rapport de l’ADL (Anti-Defamation League), qui a donné à Facebook un «D» pour ses efforts.

Le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt, a déclaré que le rapport publié mercredi le jour du souvenir de l’Holocauste montre que Facebook et d’autres grandes plateformes de médias sociaux «luttent toujours pour lutter efficacement contre l’antisémitisme et le négationnisme».

Parmi les contenus cités par l’ADL que Facebook n’a pas supprimés: un article faisant la promotion d’une vidéo antisémite qui prétend exposer des « mensonges » sur l’Holocauste et un groupe Facebook privé dédié au « révisionnisme de l’Holocauste ».

Facebook a supprimé le contenu après avoir été contacté par USA TODAY.

« Nous ne sommes pas d’accord – nous avons fait des progrès majeurs dans la lutte contre la négation de l’Holocauste sur Facebook en mettant en œuvre une nouvelle politique l’interdisant et en appliquant contre ces mensonges haineux dans tous les pays du monde », a déclaré le porte-parole de Facebook Dani Lever à USA TODAY. « Nous examinent le contenu mentionné dans ce rapport et continueront de travailler pour empêcher la négation de l’Holocauste de notre plateforme. «

Par ailleurs, Facebook a déclaré à USA TODAY qu’il dirigera désormais les personnes qui recherchent des informations sur l’Holocauste vers des sources faisant autorité.

« Quiconque recherche sur Facebook des termes associés à l’Holocauste ou à la négation de l’Holocauste verra un message de Facebook les encourageant à se connecter avec des informations crédibles sur l’Holocauste hors de Facebook », a déclaré Guy Rosen, vice-président de l’intégrité, dans un article de blog .

Facebook a mis du temps à sévir contre la négation de l’Holocauste

Les médias sociaux traditionnels, qui ont mis du temps à réprimer la négation de l’Holocauste, ont été accusés d’avoir donné aux groupes haineux de puissants mégaphones pour répandre des théories du complot sans fondement et nuisibles qui faussent la compréhension publique du génocide nazi qui a tué 6 millions de Juifs.

En 2018, Mark Zuckerberg a suscité une vive réaction en défendant le droit des négationnistes de diffuser leurs opinions sur Facebook, affirmant que son entreprise ne supprimerait pas le contenu factuellement inexact, même s’il était personnellement offensant pour lui.

Après près d’une décennie de campagne de l’ADL et des appels personnels des survivants de l’Holocauste, Facebook a renversé cette position en octobre, affirmant qu’il traiterait désormais la négation de l’Holocauste comme un discours de haine au lieu de désinformation.

La vice-présidente de la politique de contenu de Facebook, Monika Bickert, a cité la montée de l’antisémitisme et «le niveau alarmant d’ignorance sur l’Holocauste», en particulier parmi les jeunes, pour le changement de politique.

Facebook a supprimé de la plateforme les grands groupes de négation de l’Holocauste. Les efforts visant à supprimer les groupes Facebook niant l’Holocauste et le qualifiant d ‘«Holohoax» remontent à 2009. Parallèlement, Facebook a également interdit les stéréotypes antisémites.

Lorsque Facebook a commencé à restreindre davantage de contenu, certains négationnistes de l’Holocauste, qui utilisent des hashtags tels que #HolocaustNeverHappened et #HolocaustIsALie, sont passés à des plateformes de médias sociaux moins restrictives.

«J’ai lutté avec la tension entre défendre la liberté d’expression et le préjudice causé par la minimisation ou la négation de l’horreur de l’Holocauste», a écrit Zuckerberg dans un message Facebook à l’époque, reconnaissant les préjudices réels causés par la propagation de la haine sur son plates-formes.

« Tracer les bonnes lignes entre ce qui est et ce qui n’est pas un discours acceptable n’est pas simple », a déclaré Zuckerberg, qui est juif, « mais avec l’état actuel du monde, je pense que c’est le bon équilibre. »

L’ADL, qui pendant près d’une décennie a publiquement appelé Facebook à supprimer le contenu qui nie l’Holocauste, affirme que Facebook a refusé de supprimer la majorité du contenu signalé par des utilisateurs anonymes ou n’a pas répondu.

Twitter, YouTube, Roblox et TikTok obtiennent des «C» dans le rapport ADL

Le rapport de l’ADL a révélé que Twitch était la plate-forme la plus réactive avec les politiques les plus solides pour lutter contre le déni de l’Holocauste, suivie de Twitter, YouTube de Google, Roblox et TikTok, qui ont chacun obtenu un «C» pour leurs efforts.

L’application Facebook Instagram, Discord, Reddit et Steam a gagné «Ds».

Dans une déclaration à USA TODAY mercredi matin, Reddit a déclaré avoir supprimé le contenu cité dans le rapport. « Les politiques de Reddit à l’échelle du site interdisent tout contenu qui incite à la violence ou encourage la haine basée sur l’identité ou la vulnérabilité, y compris le contenu de négation de l’Holocauste », a déclaré la société.

L’ADL n’a pas examiné les plates-formes de médias sociaux alternatives telles que Gab et Parler, qui ont connu une vague de nouveaux utilisateurs alors que les plates-formes de médias sociaux grand public comme Facebook et Twitter ont réprimé les allégations sans fondement de fraude électorale.

Les plateformes de médias sociaux étudiées par l’ADL ont été classées en fonction du degré d’intégralité de leurs politiques en matière de lutte contre la négation de l’Holocauste, de la manière dont ce contenu apparaît et de la réactivité de chacune face au contenu une fois qu’il a été signalé.

Twitter et Twitch ont été les seules plates-formes de l’étude à avoir pris des mesures immédiates lorsque des contenus de déni de l’Holocauste leur ont été signalés par des utilisateurs anonymes, a déclaré l’ADL. D’autres plates-formes incluses dans l’étude ont soutenu que le contenu n’enfreignait pas leurs politiques ou n’ont pas répondu.

«C’est vraiment honteux à un moment où les théories du complot antisémite se répandent dans le monde, certaines scandaleusement basées sur le grand mensonge que l’Holocauste ne s’est jamais produit», a déclaré Greenblatt.