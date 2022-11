Facebook a pris des mesures contre 1,4 milliard de contenus de spam en 3 mois

Facebook a déclaré mardi que la quantité de contenu de spam contre lequel le réseau social a pris des mesures est passée de 734,2 millions d’éléments au deuxième trimestre à 1,4 milliard au troisième trimestre.

La société mère de Facebook, Meta, a attribué la forte hausse à une augmentation des attaques de spam en août. Meta a publié les données dans le cadre d’un rapport trimestriel sur la façon dont l’entreprise applique ses normes communautaires, des règles qui décrivent quel contenu est et n’est pas autorisé sur Facebook.

Meta ne précise pas dans le rapport quelles attaques de spam se sont produites en août, et un porte-parole de l’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux questions sur le rapport. Le réseau social dit qu’il ne permet pas spam sur sa plateforme et le définit au sens large comme “un contenu conçu pour tromper, ou qui tente d’induire en erreur les utilisateurs, pour augmenter l’audience”.

Fin août, Utilisateurs de Facebook se sont plaints de voir des commentaires “spam” faits sur des pages de célébrités inonder leurs propres flux de médias sociaux. Meta a déclaré que le problème était dû à un “changement de configuration” sur le réseau social et a résolu le problème. Il n’est pas clair si cet incident a été inclus dans les données de spam.

Meta a également déclaré qu’il essayait de faire moins d’erreurs lorsqu’il s’agissait d’appliquer ses règles contre les discours de haine, l’intimidation et le harcèlement, et l’incitation à la violence. La société a déclaré avoir amélioré sa technologie d’intelligence artificielle pour mieux reconnaître lorsque des mots qui peuvent sembler offensants sont utilisés comme une blague entre amis.

Meta a publié mardi cinq rapports, notamment sur les opérations d’influence qu’il a supprimées, le contenu largement consulté sur Facebook et son travail avec un conseil de surveillance chargé d’examiner ses décisions les plus difficiles en matière de modération de contenu. L’un des rapports a également montré que Meta reçoit de plus en plus de demandes gouvernementales de données d’utilisateurs dans le monde entier. Le nombre de demandes gouvernementales de données d’utilisateurs a augmenté de 10,5 %, passant de 214 777 à 237 414 au cours des six premiers mois de 2022. Les États-Unis ont soumis le plus de demandes, suivis de l’Inde, de l’Allemagne, du Brésil, de la France et du Royaume-Uni. Meta indique qu’il fournira des données pour se conformer aux lois locales, mais examine également d’autres facteurs tels que la confidentialité et la liberté d’expression.