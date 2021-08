Facebook a pris 9,5 millions de dollars en argent publicitaire « Big Oil » et a laissé la « propagande sur les combustibles fossiles » se répandre sur la plate-forme, selon un groupe de lutte contre le changement climatique

Facebook a été accusé par un organisme de surveillance du climat de diffuser de la « propagande sur les combustibles fossiles » après que l’industrie pétrolière et gazière a diffusé des milliers d’annonces sur ses plateformes l’année dernière – à des moments politiques clés comme l’élection présidentielle américaine.

Dans son nouveau rapport intitulé « Changement climatique et publicité numérique », le groupe de réflexion britannique InfluenceMap a découvert que 25 organisations « grandes sociétés pétrolières » avaient dépensé au moins 9,5 millions de dollars pour diffuser plus de 25 000 annonces sur les plateformes américaines de Facebook. Ces publicités ont apparemment été vues plus de 431 millions de fois.

Le groupe a identifié ExxonMobil et le groupe commercial influent de l’industrie American Petroleum Institute (API) comme les plus gros dépensiers, représentant plus de 60% des publicités.

Selon le rapport, Exxon a dépensé à lui seul 5 millions de dollars pour présenter le pétrole comme une source d’énergie abordable et fiable afin de réduire la dépendance des États-Unis à l’égard d’autres pays.

Pendant ce temps, l’API a mené tous les groupes de pression financés par l’industrie dans les dépenses publicitaires, déboursant 3 millions de dollars l’année dernière pour présenter les entreprises de combustibles fossiles comme étant respectueuses du climat. Le rapport a sélectionné 6 782 publicités du secteur de l’énergie sur Facebook faisant la promotion des affirmations selon lesquelles le gaz naturel était un « une solution climatique propre et verte ».

Le groupe a noté que le montant réel dépensé pour l’espace publicitaire peut être « significativement plus élevés » et impossible à déterminer puisque Facebook est « n’applique pas systématiquement ses propres politiques de publicité pour les publicités sur le changement climatique ».

Bien qu’il ait apparemment rejeté ou supprimé certaines annonces faisant de fausses déclarations ou n’incluant pas de clause de non-responsabilité, le rapport a déclaré que beaucoup d’autres avaient été incontestées.





Selon le rapport, l’une des tactiques de ‘Big Oil’s’ « un livre de jeu sophistiqué pour saper l’action climatique » est l’utilisation stratégique des médias sociaux pour « [deploy] ses publicités à des moments politiques clés.

Par exemple, cela indique une augmentation soutenue des dépenses consacrées aux publicités sur Facebook immédiatement après que le candidat à la présidence de l’époque, Joe Biden, a annoncé son plan climatique de 2 000 milliards de dollars le 14 juillet 2020.

Dès le lendemain de l’annonce de Biden, il y a eu une campagne de dépenses publicitaires soutenue qui « est tombé complètement » le jour du scrutin, le 3 novembre, près de quatre mois plus tard. Le reste de l’année n’a vu que « dépenses mineures à nouveau » que le rapport utilise pour illustrer les « objectif à motivation politique ».

« Malgré le soutien public de Facebook à l’action climatique, il continue d’autoriser l’utilisation de sa plate-forme pour diffuser de la propagande sur les combustibles fossiles », L’ancien directeur de la durabilité de Facebook, Bill Wiehl, a déclaré dans un communiqué qui accompagnait le rapport.

« Non seulement Facebook applique de manière inadéquate ses politiques publicitaires existantes, il est clair que ces politiques ne suivent pas le besoin critique d’une action climatique urgente », Wiehl ajouté.

Notant que l’industrie était passée de « déclarations catégoriques contre le climat », le rapport note plus « tactiques de messagerie subtiles et nuancées » comme lier l’utilisation du pétrole et du gaz à « maintenir une qualité de vie élevée » et « faire de la publicité [the industry’s] actions volontaires » sur le changement climatique pour montrer qu’il est « une partie de la solution ».





En réponse au rapport, un porte-parole de Facebook a déclaré au Guardian que la société rejetait les publicités lorsqu’un vérificateur des faits « les considère comme faux ou trompeurs » et a déclaré qu’il prend des mesures contre les comptes et les pages qui « à plusieurs reprises » partager de faux contenus.

L’année dernière, les sénateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, que la société autorisait « mensonges flagrants » et « désinformation climatique » à partager sur ses plateformes au motif qu’il s’agissait d' »opinions ».

Pendant ce temps, Exxon a déclaré à CNN que les conclusions du rapport étaient « délibérément trompeur » et « complètement sans mérite. »

