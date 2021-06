Hier, lorsque nous avons posté que les comptes Facebook et Instagram de Trump n’étaient pas vraiment de retour comme cela avait été signalé, Facebook a marqué mon message comme de « fausses informations » et l’a vérifié. Ils ont également pénalisé ma page pour cela, la qualifiant de « violation » :

Le but de mon message était de publier les informations factuelles selon lesquelles l’interdiction de Trump était toujours active, ce qui n’était pas moins fourni par Facebook, et je reçois toujours un démérite pour cela :

J’ai commencé par publier les dernières nouvelles, puis j’ai posté la vérité en dessous, le tout dans le même message. Mon titre suggérait même que Facebook venait de donner de mauvaises nouvelles sur le sujet. Qu’est-ce que c’est, Facebook ???

Ce que je soupçonne, c’est que Facebook s’est déchaîné pour s’assurer que personne ne croyait que Trump avait récupéré l’accès à son compte et a donc simplement inséré des mots-clés qui ont commencé à marquer TOUT sur le sujet comme de fausses informations. Si mon message avait été une fausse nouvelle, cela aurait pu être une chose. Mais ce n’était pas le cas. Et ce qui est plus que clair, c’est que la foule fasciste de Facebook ne vous laissera pas dire ce qu’elle ne veut pas que vous disiez sans vous pénaliser. Leur censure est sous stéroïdes ces jours-ci et ce n’est même pas exact.