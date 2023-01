Facebook a levé son interdiction sur l’ancien président Donald Trump

Meta laisse son utilisateur le plus controversé – l’ancien président Donald Trump – revenir sur Facebook et Instagram.

Facebook et Instagram, ainsi que Twitter, YouTube et Snap, ont suspendu Trump après que l’ancien président a félicité les émeutiers alors qu’ils prenaient d’assaut la capitale le 6 janvier 2021. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a expliqué avoir suspendu Trump “indéfiniment” à l’époque en disant qu’il avait indûment a utilisé Facebook pour inciter à une “insurrection violente” contre la démocratie américaine.

Deux ans plus tard, Meta affirme que Trump ne pose plus de risque immédiat pour la sécurité publique. Mercredi, il a annoncé qu’il mettrait fin à la suspension des comptes Facebook et Instagram de Trump dans les semaines à venir. Sa décision fait suite à l’appel de Twitter le mois dernier à annuler son interdiction permanente de Trump.

“Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes”, a écrit le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, dans un article de blog de l’entreprise. “Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme.”

Dans le message, Clegg a écrit que Meta avait déterminé que le risque pour la sécurité publique avait “suffisamment reculé”, mais que Meta ajouterait de nouveaux garde-fous sur les futurs messages de Trump s’ils contribuaient au “type de risque qui s’est matérialisé le 6 janvier”, comme les messages délégitimer une élection ou soutenir QAnon. Les nouvelles sanctions incluent Meta limitant la portée des publications de Trump dans le flux de Facebook, restreignant l’accès aux outils publicitaires et supprimant le bouton de partage des publications incriminées. Si Trump continue de violer les règles de Facebook, la société pourrait le suspendre à nouveau pour une période comprise entre un mois et deux ans.

Il est vrai que les États-Unis ne sont plus au milieu d’une transition de pouvoir entre les présidents, ni sous les blocages pandémiques à l’échelle nationale qui avaient provoqué une frustration politique.

Mais une chose que n’a pas changé est Trump lui-même. L’ancien président n’a renié aucune de ses opinions niant les élections qui, selon les émeutiers, ont inspiré leur violence le 6 janvier. Il continue de répandre de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été “truquées”, pour attaquer les agents électoraux locaux dont le travail consiste à compter les bulletins de vote. , et pour promouvoir des théories du complot comme QAnon. La conviction de ses partisans que l’élection a été volée a fait craindre aux experts en démocratie, et à environ trois Américains sur cinq, qu’il pourrait y avoir plus de violence lors de l’élection présidentielle de 2024.

Si Trump recommence à utiliser Facebook – ce qui semble probable – chaque fois qu’il publie un mensonge électoral ou une menace voilée, ou amplifie une théorie dangereuse de QAnon, l’entreprise devra décider si ce message viole ses règles et quelles en seront les conséquences.

“Les gens examineront chaque message publié par Trump”, a déclaré Katie Harbath, ancienne directrice des politiques publiques chez Facebook et agente politique républicaine qui dirige maintenant sa propre société de conseil en politique technologique, Anchor Change. “La vie va être un enfer” pour des plateformes comme Facebook si Trump revient, a-t-elle ajouté.

Meta ferait mieux de boucler sa ceinture. Pendant la présidence de Trump, Facebook a été confronté à un soulèvement des employés, à un boycott majeur des annonceurs et à une réaction politique de la part des dirigeants du Parti démocrate en raison des publications de Trump sur ses plateformes. Les deux dernières années depuis l’interdiction de Trump ont été un répit pour avoir à minimiser les retombées publiques sur les publications de Trump.

Maintenant, Trump est à nouveau le problème de Facebook.

Pourquoi Trump pourrait en fait revenir sur Facebook

Pendant un certain temps, il a semblé que Trump ne reviendrait pas sur les médias sociaux grand public, même s’il en avait l’occasion. Il a accès à Twitter depuis un mois mais n’a toujours pas tweeté.

C’est peut-être parce qu’il a l’obligation contractuelle de publier sur la propre application de médias sociaux de son entreprise. Trump est légalement tenu de publier d’abord sur Truth Social avant de publier sur d’autres plateformes de médias sociaux (bien qu’il existe une exception majeure pour les « messages politiques »), conformément aux documents déposés par la Securities and Exchange Commission.

Mais maintenant, Trump – qui a déclaré le mois dernier sa candidature à la présidence en 2024 – chercherait à sortir de son contrat d’exclusivité avec Truth Social et planifierait son retour sur Twitter et Facebook. La semaine dernière, l’équipe juridique de Trump a écrit une lettre à Meta pour demander une réunion avec la direction de l’entreprise et pour exhorter l’entreprise à lever sa suspension.

Alors que Twitter peut être la plate-forme de choix de Trump pour attirer l’attention des médias et partager ses pensées non filtrées, Facebook est de loin l’application de médias sociaux la plus puissante pour mener une campagne politique. C’est en raison de la taille même de la base d’utilisateurs actifs de Facebook – près de 3 milliards de personnes – contre plus de 350 millions sur Twitter et 2 millions sur Truth Social.

« Tout candidat doit être là où se trouvent ses électeurs. En ce qui concerne la campagne numérique, Facebook est le plus grand rassemblement du pays », a déclaré à Recode Eric Wilson, stratège républicain de la campagne numérique, qui dirige le Center for Campaign Innovation.

Facebook est également un mécanisme clé pour la collecte de fonds de Trump. Pendant sa suspension de Facebook, il n’a pas été autorisé à diffuser des publicités ou à collecter des fonds sur la plateforme.

Si et quand Trump recommence à publier sur Facebook et Instagram, préparez-vous à voir plus de ce qu’il a partagé sur Truth Social : Du 28 avril au 8 octobre, Trump a partagé 116 publications amplifiant « les adeptes et les sympathisants de QAnon », et 239 publications contenant « désinformation nuisible liée aux élections », selon le groupe de surveillance technologique Accountable Tech. Il a également fait des commentaires faisant la promotion des théories du complot sur la fraude électorale qui, selon les critiques, encourageaient le harcèlement des travailleurs électoraux, comme les menaces de pendaison, les pelotons d’exécution, la torture et les attentats à la bombe.

“La rhétorique de Trump n’a fait qu’empirer” depuis sa suspension de Facebook, a déclaré Nicole Gill, présidente d’Accountable Tech. “Il s’est engagé dans le” grand mensonge “et le négationnisme électoral.”

Jeudi dernier, Trump a écrit sur Truth Social, en partie, “L’élection a été truquée et volée, le comité de désélection des hacks politiques et des voyous a refusé d’en discuter, et ainsi de suite.”

Selon les règles de Facebook, un message comme celui ci-dessus contenant une affirmation selon laquelle l’élection de 2020 était frauduleuse ne violerait pas ses règles car il parle d’une élection précédente, pas d’une élection actuelle. Mais si Trump publie quelque chose comme ça lors des élections de 2024, Facebook ferait face à des appels difficiles.

Les questions abondent sur la façon dont Facebook gérera Trump la deuxième fois

Maintenant que Trump est invité à revenir sur Facebook et Instagram, les politiques de Meta concernant le discours politique vont attirer un examen approfondi.

Aujourd’hui, Facebook traite le discours politique de manière nuancée. Bien que l’entreprise ait des règles contre les discours préjudiciables comme la désinformation sur la santé de Covid-19 ou la promotion de groupes dangereux, l’entreprise peut émettre une exception de « valeur médiatique » pour autoriser une publication si elle détermine qu’elle est dans l’intérêt public. En 2019, Clegg a annoncé que la société traiterait le discours des politiciens comme un contenu digne d’intérêt “qui devrait, en règle générale, être vu et entendu”, mais en 2021 est revenu sur cette politique en disant que le contenu des politiciens ne sera plus automatiquement présumé. être digne d’intérêt – bien que Facebook puisse toujours faire des exceptions pour les politiciens au cas par cas. La barre pour que Facebook bloque réellement le discours d’un politicien reste élevée : seulement si le contenu peut causer un préjudice réel qui l’emporte sur l’intérêt public à le laisser ouvert.

Wilson, le stratège numérique républicain, a fait valoir que Facebook devrait être plus permissif avec le discours politique.

Une fois que Facebook applique des politiques de discours contre un politicien, Wilson dit que cela ouvre la porte aux politiciens pour «travailler les arbitres» et demander à Facebook de suspendre ou de limiter le discours politique opposé.

“C’est plus facile de dire : ‘Oh, eh bien, ce sont les critères que vous avez utilisés pour éloigner Trump de la plate-forme lorsqu’il était candidat. Alors laissez-moi vous donner cinq exemples où mon adversaire a également franchi cette ligne », a déclaré Wilson à Recode.

D’autres consultants et experts politiques avec lesquels Recode s’est entretenu, tels que Casey Mattox, avocat et expert en liberté d’expression au sein du groupe de défense politique libertaire conservateur Americans for Prosperity, ont fait valoir que Facebook devrait obliger les politiciens à respecter les mêmes normes que tout le monde. Il devrait y avoir un ensemble de règles pour tout le monde, et si quoi que ce soit, Facebook devrait payer Suite attention aux politiciens, puisque leur discours a plus d’influence.

“Je pense qu’ils seraient sur un meilleur terrain si [Meta] a essentiellement dit: “Écoutez, ce sont les règles, et le président et tous les autres sont censés se conformer à ces mêmes règles”, a déclaré Mattox.

Une chose sur laquelle ces consultants et experts se sont mis d’accord, indépendamment de ce qu’ils pensent être la bonne approche : Facebook devrait être plus transparent sur la façon dont il applique ses politiques lorsqu’il s’agit de politiciens de haut niveau comme Trump.

“La décision est importante pour Meta dans le contexte de, est-ce qu’elle adhère à un ensemble de règles que les gens peuvent considérer et voir comme des règles neutres ? [Rules] qui dépendent de normes de base, qui ne varient pas selon l’orientation politique ? », a déclaré David Kaye, ancien expert des Nations Unies sur la liberté d’expression et professeur de droit à l’UC Irvine. “Je pense que c’est la clé.”

Meta a été critiqué par son conseil de surveillance – un groupe indépendant d’universitaires, d’experts des droits de l’homme et d’avocats qui conseillent l’entreprise sur les décisions et les politiques de contenu – qu’il doit être plus clair sur ses règles et l’application du discours politique, en particulier après le Décision Trump. En réponse, Meta a déclaré qu’il divulguerait quand il ferait des exceptions à ses règles pour des personnalités dignes d’intérêt comme Trump et a développé un “protocole de politique de crise” sur la façon dont il gère le discours en période de violence démocratique accrue.

Mais Meta prend toujours ses décisions à huis clos. En décidant de la réintégration de Trump, Facebook aurait créé une équipe spéciale de politiques, de communications et d’autres dirigeants d’entreprise, avec Clegg, le principal responsable politique de l’entreprise – un ancien politicien britannique – à la barre. L’entreprise a également consulté des «parties prenantes extérieures», mais n’a pas partagé qui elles sont.

Si Facebook est vraiment transparent sur ses décisions Trump, il se distinguerait de Twitter, dont le PDG et propriétaire relativement nouveau, Elon Musk, a donné peu d’explications pour ramener Trump autre que la croyance de Musk en la liberté d’expression et les résultats d’un sondage public de 24 heures. Musk a couru sur sa page Twitter.

«Meta peut être en quelque sorte le non-Musk ici; ils peuvent vraiment souligner le fait que la liberté d’expression sur notre plate-forme ne concerne généralement pas seulement le droit d’un orateur de dire ce qu’il veut », a déclaré Kaye.

Quelle que soit la façon dont Facebook justifie la présence continue de Trump sur sa plate-forme, c’est parti pour une course folle. Même si la décision d’aujourd’hui peut être considérée comme la fin de deux années d’incertitude, à bien des égards, ce n’est que le début.