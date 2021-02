Facebook a interdit sa propre page tout en essayant de bloquer les nouvelles pour les Australiens sur la plateforme

Facebook a peut-être attiré « le mème spiderman se pointant l’un vers l’autre ».

Facebook a annoncé mercredi qu’il avait empêché les Australiens de regarder et de partager des informations sur la plate-forme en raison des lois proposées dans le pays pour obliger les géants du numérique à payer pour le journalisme.

Les éditeurs australiens peuvent continuer à publier du contenu d’actualité sur Facebook, mais les liens et les publications ne peuvent pas être consultés ou partagés par le public australien, a déclaré la société américaine dans un communiqué.

Les utilisateurs australiens ne peuvent pas partager les actualités australiennes ou internationales. Les utilisateurs internationaux en dehors de l’Australie ne peuvent pas non plus partager les nouvelles australiennes.

L’annonce intervient un jour après que le trésorier Josh Frydenberg a décrit comme des négociations très prometteuses entre Facebook et Google avec des sociétés de médias australiennes.

Dans le processus de blocage des pages d’information, plusieurs services d’urgence australiens ont été frappés par l’interdiction locale de Facebook sur le contenu des nouvelles jeudi, avec des pages qui avertissent le public des épidémies de Covid, des feux de brousse et des cyclones rendus vierges. Les services d’incendie, de santé et de météorologie à travers le pays ont constaté des problèmes avec leurs pages Facebook, au milieu de plusieurs urgences publiques graves.

Dans le processus, ils ont également bloqué leur propre page Facebook.

La page affiche désormais une lecture « pas encore de messages » jeudi matin, selon News.com AU.

Un porte-parole de Facebook a déclaré News.com AU « Toutes les pages qui sont affectées par inadvertance, nous chercherons à inverser ».

«Les pages gouvernementales ne devraient pas être affectées par l’annonce d’aujourd’hui. Les mesures que nous prenons visent à empêcher les éditeurs et les personnes en Australie de partager ou de visionner du contenu d’actualités australiennes et internationales. Comme la loi ne donne pas de directives claires sur la définition du contenu des nouvelles, nous avons adopté une définition large afin de respecter la loi telle qu’elle est rédigée. Cependant, nous annulerons toutes les pages affectées par inadvertance. «

Jusqu’à ce que Facebook annule les dégâts, les Australiens se voient refuser l’accès aux informations des services de santé et de soutien et de leurs gouvernements, certains qualifiant l’étendue de l’interdiction de «cruelle».

Le Parlement australien débat des propositions de loi qui obligeraient les deux plateformes à conclure des accords pour payer les informations australiennes.

Les deux plates-formes ont condamné les lois proposées comme irréalisables. Google a également menacé de supprimer son moteur de recherche du pays. Google conclut des accords en Australie pour payer le journalisme, mais Facebook s’engage à restreindre le partage de nouvelles alors que les législateurs australiens envisagent de forcer les géants du numérique à conclure des accords de paiement.

News Corp. de Rupert Murdoch a annoncé mercredi un accord de grande envergure avec Google. La grande organisation médiatique australienne Seven West Media a conclu un accord plus tôt, son rival Nine Entertainment serait proche de son propre pacte et Australian Broadcasting Corp. est en négociations.

Mais Facebook a déclaré qu’il «empêchera les éditeurs et les personnes en Australie de partager ou de visionner du contenu d’actualité australien et international. Le réseau social dominant a blâmé la loi proposée par l’Australie pour sa décision, et a déclaré que la loi «méconnaissait fondamentalement la relation entre notre plate-forme et les éditeurs qui l’utilisent».

(Avec les contributions de AP et AFP)