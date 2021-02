Facebook a publié son dernier rapport sur l’application des normes communautaires pour le dernier trimestre de 2020. Le rapport détaille les statistiques clés des problèmes qui affectent la plate-forme Facebook depuis longtemps maintenant, et comprend des informations sur 22 fronts politiques totaux impliquant à la fois Facebook et Instagram. Certains des domaines clés qui ont été détaillés dans le dernier rapport de Facebook comprennent les discours de haine, la violence et le contenu graphique, et la nudité sur Facebook. Le rapport détaille également le pourcentage d’actions «proactives» prises par le groupe Facebook pour améliorer l’expérience sur ses plates-formes – ce que l’entreprise a souvent été accusée de faire trop peu.

Le dernier rapport de transparence de la société a une connotation largement positive du contenu sur Facebook et Instagram, et le groupe revendique un certain nombre de changements qui l’aident à offrir une meilleure plateforme. En termes de chiffres, Facebook affirme désormais que la prévalence des discours de haine sur la plate-forme est passée de 11 utilisateurs pour 10 000 en juillet-septembre 2020 à 7 utilisateurs pour 10 000 en octobre-décembre 2020. Pour la même période, le nombre de téléspectateurs du contenu lié à la violence a chuté. de 7 téléspectateurs pour 10000 vues à 5, et pour la nudité et le contenu pour adultes sur la même métrique et au cours de la même période, l’audience est passée de 6 à environ 3.

Détaillant ces réductions marquantes dans certains des principaux problèmes de Facebook, Guy Rosen, vice-président de l’intégrité chez Facebook, a déclaré dans un communiqué: « Nos améliorations de la prévalence sont principalement dues aux changements que nous avons apportés pour réduire le contenu problématique dans le fil d’actualité. Chaque publication est classés par processus qui prennent en compte une combinaison de signaux d’intégrité, tels que la probabilité qu’un élément de contenu enfreigne nos politiques, ainsi que les signaux que nous recevons des personnes, tels que des enquêtes ou des actions qu’ils entreprennent sur notre plate-forme, comme se cacher ou signaler des messages. Améliorer la façon dont nous utilisons ces signaux nous permet d’adapter le fil d’actualité aux préférences de chaque individu et de réduire le nombre de fois où nous affichons des messages qui pourraient ultérieurement être considérés comme enfreignant nos règles. «

Le rapport Facebook complet détaille ses statistiques dans de nombreux domaines. Pour Facebook, les domaines politiques détaillés dans le rapport sur l’application des normes communautaires comprennent la nudité des enfants et l’exploitation sexuelle, les activités des organisations dangereuses, les faux comptes, l’intimidation et le harcèlement, les marchandises réglementées et le suicide et l’automutilation, ainsi que les sections susmentionnées. Des domaines politiques similaires s’appliquent également à Instagram. Parallèlement aux statistiques sur la façon dont chaque point est devenu plus ou moins répandu, Facebook a également mis en évidence sa proactivité dans certains domaines, dont les plus importants sont l’intimidation et le harcèlement, le suicide et l’automutilation.

En termes d’actions proactives, Facebook déclare au cours des trois derniers mois de 2020, en ce qui concerne l’intimidation et le harcèlement, 6,3 millions de contenus ont été signalés et agis de manière proactive par Facebook, ce qui représente 49% de ces problèmes sur la plate-forme. Sur les actions de Facebook, 4,43 morceaux de contenu lakh ont été contestés par les utilisateurs de Facebook, à la suite de quoi 41000 de ces instances ont été révisées par Facebook sur la base de l’appel de l’utilisateur. Le problème du discours de haine semble être plus répandu sur cette note – Facebook déclare qu’au cours de cette période, 26,9 millions de contenus ont été signalés, supprimés ou traités par Facebook, dont Facebook affirme que 97,1% ont été effectués par Facebook avant que les utilisateurs ne le signalent. . Sur cette base, près d’un million d’actions ont fait l’objet d’un appel de la part des utilisateurs, et près de 50 000 de ces appels ont été acceptés et la décision annulée par le groupe Facebook.

Ces actions s’appliquent également proportionnellement à Instagram. Dans les cas de contenu sexuel et de nudité, le rapport indique que 11,5 millions de contenus ont été exploités par Facebook, dont 96,5% par Facebook lui-même. À la suite de ses actions, 1,41 lakh de contenu a été restauré par Instagram rétrospectivement, sans appel. L’intimidation et le harcèlement, qui ont été un sujet de préoccupation majeur pour Instagram, ont vu 5 millions de contenus signalés au cours des trois derniers mois de 2020. Les actions de Facebook ont ​​été moins prolifiques ici – 20% de tous ces contenus ont d’abord été signalés par les utilisateurs, que Instagram les trouvant.

Dans l’ensemble, le rapport sur l’application des normes communautaires détaille également la définition exacte de ces domaines problématiques par Facebook et les normes qui leur sont applicables. Le rapport vise à aider les utilisateurs à comprendre exactement ce que Facebook définit comme problématique, ce qui à son tour peut aider les utilisateurs à comprendre la raison exacte pour laquelle ces interdictions ont été affectées. Rosen déclare qu’en 2021, Facebook vise à «partager des métriques supplémentaires sur Instagram et à ajouter de nouvelles catégories de politiques sur Facebook», ce qui peut apparemment ajouter plus de valeur aux efforts de transparence de l’entreprise. Facebook souligne également les «changements» de ses algorithmes, ainsi qu’une implication plus large de son équipe de modération de contenu, dans ses taux d’action proactifs accrus sur Facebook et Instagram. Il existe cependant des lacunes importantes que l’entreprise chercherait peut-être à combler dans les mois à venir.