Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter. L’information signalé plus tôt la possibilité d’un costume.

Les tensions entre Apple et Facebook s’intensifient depuis des mois, enracinées dans la façon dont les entreprises sont diamétralement opposées sur la façon dont elles gagnent de l’argent. Apple, qui a fait de la confidentialité un principe clé, préfère que les consommateurs paient pour leur expérience Internet, ce qui réduit le besoin des annonceurs. En revanche, Facebook s’appuie sur des données sur ses utilisateurs pour alimenter son activité de publicité numérique.

Au fil du temps, le directeur général d’Apple, Timothy D. Cook, et le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, se sont de plus en plus pris des clichés à peine voilés pour souligner leur dégoût pour les philosophies de l’autre en matière de publicité, de ciblage et de confidentialité.

La friction s’est intensifiée après qu’Apple a annoncé l’année dernière des modifications de son prochain logiciel pour iPhone qui pourraient nuire aux activités de Facebook. Apple a déclaré qu’il réprimerait certaines pratiques de collecte de données par les développeurs et qu’il permettrait aux propriétaires d’iPhone de choisir d’autoriser ou non les entreprises à les suivre dans différentes applications. Cela nuirait probablement à la capacité de Facebook à collecter des données utilisateur pour cibler les publicités.

Apple a également récemment commencé à demander aux développeurs d’inclure des étiquettes de confidentialité pour leurs applications dans l’App Store, qui détaillent les pratiques de collecte d’informations d’une application. Dans une analyse récente, le New York Times a constaté que l’étiquette de confidentialité de l’application de messagerie WhatsApp de Facebook montrait qu’elle recueillait beaucoup plus d’informations auprès des personnes qu’une autre application de messagerie, Signal.

En réponse, Facebook a publiquement repoussé Apple. En décembre, Facebook créé un site Web qui a critiqué les mesures d’Apple comme potentiellement nuisibles aux petites entreprises. (Il n’a pas mentionné que les changements pourraient se blesser.) Facebook a également publié des publicités imprimées d’une page entière dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Financial Times pour déclarer qu’il «tenait tête à Apple».