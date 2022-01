Face ID fonctionne avec un masque sur iOS 15.4 Beta, aucune Apple Watch requise – Face ID avec des lunettes améliorées

Depuis le début de la pandémie, l’un des plus gros problèmes liés à l’utilisation d’un iPhone est devenu l’impossibilité de déverrouiller avec Face ID en raison de tous les masques que nous portons. Apple a finalement rendu Face ID « compatible » avec le port d’un masque, mais la limitation était qu’une Apple Watch devait être authentifiée et connectée pour qu’une correspondance partielle du visage soit possible.

L’une des dernières fonctionnalités récemment découvertes par Brandon Butch sur la dernière version bêta d’iOS 15.4 est la possibilité d’utiliser un identifiant facial partiel qui serait utile lorsque vous portez un masque, sauf qu’il ne nécessite plus que vous ayez une Apple Watch connectée. Même avec un masque, Face ID peut être utilisé pour Apple Pay, les téléchargements de l’App Store et les applications tierces.

Et bien c’est nouveau 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) 27 janvier 2022

Face ID est plus précis lorsqu’il est configuré pour la reconnaissance faciale uniquement. Pour utiliser Face ID tout en portant un masque, l’iPhone peut reconnaître les caractéristiques uniques autour de l’œil pour s’authentifier.

Vous pouvez configurer Face ID avec ou sans masque et si vous optez pour la configuration avec masque, vous n’avez pas à en porter un lors de la configuration.

Une autre nouveauté de la version bêta d’iOS 15.4 est la reconnaissance améliorée lorsqu’un utilisateur porte des lunettes.

