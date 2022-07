Face aux vents contraires et à l’histoire, Marcos fera un discours politique

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. prononcera son premier discours sur l’état de la nation lundi avec l’élan de sa victoire électorale écrasante, mais il est paralysé par l’histoire en tant que fils d’un dictateur évincé et par des vents contraires économiques décourageants.

Plus de 20 000 policiers, contingents anti-émeutes et soldats ont été déployés dans la région métropolitaine de Manille, où une interdiction des armes à feu a été imposée, pour sécuriser la cérémonie de fin d’après-midi avant une session conjointe du Congrès à la Chambre des représentants.

Environ 5 000 manifestants brandissant des drapeaux ont été autorisés à marcher jusqu’à midi le long d’une route clé loin du Congrès. Ils ont émis une série de demandes, allant de l’aide gouvernementale et des subventions au carburant dans un contexte de hausse du coût de la vie à la justice pour les victimes des droits de l’homme sous le père de Marcos Jr., un dictateur décédé qui a été évincé lors d’un soulèvement pro-démocratique du «Pouvoir du peuple» en 1986.

Ils ont demandé à Marcos Jr. de tracer une feuille de route claire sur les difficultés économiques causées par deux ans de blocage de la pandémie de coronavirus et les retombées mondiales de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Marcos Jr. doit réaliser qu’il n’est plus au milieu d’une campagne électorale, où il pourrait s’en tirer en refusant d’assister aux débats et en s’appuyant sur des extraits sonores vides et des slogans superficiels”, a déclaré le groupe de gauche Akbayan. “Le peuple exige une vision claire et une action ciblée.”

Le secrétaire exécutif Vic Rodriguez a déclaré la semaine dernière que Marcos Jr. dévoilerait sa stratégie de reprise économique au milieu des menaces persistantes de coronavirus et face à la hausse de l’inflation.

Le président établirait des plans pour préparer le pays à une crise alimentaire imminente – ce qui l’a incité à décider de servir temporairement de secrétaire à l’agriculture – et à la reprise en toute sécurité des cours en personne à partir du mois prochain, a déclaré Rodriguez.

Marcos Jr. a reçu plus de 31 millions de voix sur plus de 55 millions de votes exprimés lors des élections du 9 mai – un retour politique époustouflant et une victoire massive qui lui fourniront un capital politique alors qu’il fait face à d’énormes défis ainsi qu’à des doutes découlant de la mort de son père. réputation. Il s’agissait de la première victoire présidentielle majoritaire aux Philippines depuis des décennies.

Ses alliés ont également fortement dominé les deux chambres du Congrès lors des élections, son cousin, le représentant Martin Romualdez, étant élu président de la Chambre et un autre proche allié, Juan Miguel Zubiri, président du Sénat lundi.

Avec les énormes problèmes nationaux auxquels il est confronté et le bagage historique qui le hante, Marcos Jr. est l’un des dirigeants les plus difficiles de l’histoire récente du pays. Son énorme mandat électoral pourrait être érodé si les gens ne ressentent aucun soulagement significatif de leurs difficultés sous son règne, a déclaré Jean Franco, professeur à l’Université des Philippines.

“Je ne sais pas combien de temps le reste des 31 millions s’accrochera à Marcos Jr., surtout si la crise économique se poursuit”, a déclaré Franco, ajoutant que le nouveau président n’avait pas l’image dure et populiste qui maintenait les cotes d’écoute. de son prédécesseur, Rodrigo Duterte, élevé.

Le père de Marcos Jr. a été renversé par une révolte largement pacifique du «pouvoir du peuple» en 1986 et est décédé en 1989 alors qu’il était en exil à Hawaï sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui, sa famille et ses associés auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars. pendant qu’il est en fonction.

Un tribunal d’Hawaï a par la suite reconnu l’aîné Marcos responsable de violations des droits humains et a accordé 2 milliards de dollars à plus de 9 000 Philippins qui ont intenté une action en justice contre lui pour torture, incarcération, exécutions extrajudiciaires et disparitions.

Mais Marcos Jr., ancien gouverneur, membre du Congrès et sénateur, a refusé de reconnaître les violations massives des droits de l’homme et la corruption qui ont marqué le règne de l’homme fort de son père.

Les Philippines ont été parmi les pays les plus touchés d’Asie par la pandémie de deux ans après plus de 60 000 décès et des fermetures prolongées ont envoyé l’économie à sa pire récession en 2020 depuis la Seconde Guerre mondiale et ont aggravé la pauvreté, le chômage, la faim et l’endettement du pays. .

Alors que la pandémie s’atténuait au début de cette année, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper l’inflation mondiale et fait craindre des pénuries de nourriture et de pétrole.

Les journalistes d’Associated Press Joeal Calupitan et Aaron Favila ont contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press