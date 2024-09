Face aux habitudes post-pandémiques, les villes américaines se tournent vers les traditions de conception vernaculaires pour trouver des réponses | Actualités

L’époque où la meilleure façon de faire sensation en architecture était de créer un bâtiment isolé, chatoyant et photogénique, aux formes fantaisistes se tordant dans tous les sens est révolue. En plus d’explorer de nouvelles interprétations des traditions de design régionales ou vernaculaires, les meilleurs talents du domaine s’attaquent à des projets qui réimaginent des institutions ou des espaces publics existants, ou forgent de nouveaux liens entre eux.— Christopher Hawthorne, Le New York Times

Dans une nouvelle pièce pour Le New York TimesChristopher Hawthorne, critique principal de la Yale School of Architecture, explore la manière dont les architectes s’efforcent de rajeunir les centres-villes à travers les États-Unis, où les horaires de travail hybrides et les perceptions négatives ont conduit à une réduction du dynamisme.

La transformation des bâtiments commerciaux en espaces résidentiels est une stratégie populaire, mais elle n’est pas toujours réalisable en raison de contraintes structurelles, explique Hawthorne. Les architectes explorent donc des stratégies pour stimuler l’activité au centre-ville en réimaginant les structures existantes et en intégrant l’esthétique régionale.

Sur Archinect : La refonte de la Three Transamerica de Foster + Partners obtient l’approbation à San Francisco. Crédit image : dbox, avec l’aimable autorisation de Foster + Partners/SHVO

Tout au long de l’article du New York Times, Hawthorne cite des exemples tels que le Pavillon océanique de l’aquarium de Seattle par LMN Architects qui reconnecte la ville à son front de mer, la Transamerica Pyramid revitalisée à San Francisco par Foster + Partners visant à attirer les entreprises technologiques, le pont piétonnier Williams Crossing à Tulsa par Michael Van Valkenburgh et Schlaich Bergermann Partner, et la rénovation de la Frick Collection à New York par Selldorf.

Hawthorne s’inspire également de projets internationaux, comme le nouveau Goethe-Institut de Francis Kéré à Dakar, qui utilise des matériaux et des principes de conception locaux pour créer des espaces ouverts et respirants, ou encore la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui met l’accent sur une reconstruction historiquement précise.

Article lié à Archinect : La pandémie appartient à l’histoire, mais pour les architectes, son impact sur la conception des bureaux demeure. Image : Aaron Thompson

La question de savoir comment l’héritage de la pandémie de COVID-19 continue de se faire sentir dans les zones urbaines a également fait l’objet d’un récent article d’Archinect. En particulier, notre article explorait comment la baisse de la demande d’espaces de bureaux peut encourager les architectes à regarder au-delà de la livraison de nouveaux immeubles de bureaux et à se pencher davantage sur la refonte du parc existant. La nécessité pour les propriétaires d’immeubles d’inciter les locataires à revenir sur leur lieu de travail peut également ouvrir des opportunités pour les architectes spécialisés dans la rénovation et la rénovation.

Ailleurs, les entreprises spécialisées dans la réutilisation adaptative pourraient trouver de nouvelles opportunités en réaffectant des immeubles de bureaux à d’autres usages plus viables sur le plan commercial, comme le logement et l’hôtellerie. La conversion de bureaux n’est pas sans poser des défis, du zonage aux codes du bâtiment en passant par les systèmes mécaniques, bien que ces défis puissent également être considérés comme des problèmes de conception que les architectes peuvent se positionner comme des experts pour surmonter.