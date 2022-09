Le Kremlin a déclaré lundi que la Russie atteindrait tous ses objectifs dans l’opération militaire en Ukraine, sa première réponse publique aux gains spectaculaires de l’Ukraine sur le champ de bataille de la région de Kharkiv.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de répondre directement, lorsqu’un journaliste lui a demandé si le président Vladimir Poutine avait confiance en ses dirigeants militaires, répondant que “l’opération spéciale” se poursuivrait jusqu’à ce qu’elle ait atteint ses objectifs.

“L’opération militaire continue”, a déclaré Peskov. “Et cela continuera jusqu’à ce que les objectifs initialement fixés soient atteints.”

Peskov a poursuivi en disant que Poutine est en contact permanent avec les commandants militaires en Ukraine et est régulièrement informé des développements militaires.

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine ordonnerait une mobilisation générale en réponse à la contre-offensive ukrainienne, Peskov a renvoyé la question au ministère de la Défense.

C’était la première réaction du Kremlin à la contre-offensive ukrainienne éclair de la semaine dernière.

Larmes de joie dans la région de Kharkiv

L’état-major ukrainien a déclaré lundi matin que ses soldats avaient repris plus de 20 villes et villages au cours de la dernière journée, après que la Russie eut reconnu qu’elle abandonnait Izium, son principal bastion dans le nord-est de l’Ukraine.

Des habitants joyeux sont retournés dans d’anciens villages de première ligne et Moscou a été aux prises avec les conséquences de l’effondrement de sa force d’occupation dans le nord-est de l’Ukraine.

“Les gens pleurent, les gens sont joyeux, bien sûr. Comment pourraient-ils ne pas être joyeux ?” a déclaré Zoya, 76 ans, professeur d’anglais à la retraite, au nord de Kharkiv, dans le village de Zolochiv, à 18 kilomètres de la frontière russe. Elle a pleuré en décrivant les mois qu’elle avait passés à l’abri dans la cave.

REGARDER | L’Ukraine reprend du territoire aux forces russes :

L’Ukraine reprend des pans de territoire aux forces russes L’armée ukrainienne a repris 3 000 kilomètres carrés de territoire à l’occupation russe en quelques jours après une contre-offensive rapide dans le nord-est du pays. Il marque un changement majeur dans la guerre après des mois d’usure.

L’Ukraine a dénoncé ce qu’elle a décrit comme des représailles contre des cibles civiles pour ses avancées militaires. Lundi matin, des journalistes de Reuters à Kharkiv ont déclaré que le courant était rétabli, même si l’eau ne fonctionnait pas encore. Le gouverneur régional a déclaré que le courant avait été rétabli à 80 %.

Mais l’avancée la plus rapide de l’Ukraine depuis qu’elle a chassé les forces russes de la capitale en mars pourrait inverser le cours de la guerre de six mois, anéantissant en quelques jours bon nombre des gains que Moscou avait obtenus au cours de mois de combats coûteux à l’est.

Plus au nord, les troupes ukrainiennes s’étaient installées à Udi, un hameau situé dans ce qui avait été un no man’s land plus près de la frontière. Les soldats revenant de là ont déclaré qu’il n’était toujours pas sûr, jonché de mines terrestres, de grenades et d’armes laissées par les troupes russes en fuite, avec des animaux de ferme abandonnés errant.

Dans ce qui restait du territoire sous contrôle russe dans la région de Kharkiv, Vitaly Ganchev, le chef installé par la Russie de l’administration d’occupation de Moscou, a reconnu que les troupes ukrainiennes avaient franchi la frontière.

Des militaires ukrainiens se reposent lundi à Zolochiv dans la région de Kharkiv après leur retour du village d’Udy, récemment libéré par les forces armées ukrainiennes. (Gleb Garanich/Reuters)

Ganchev, qui a ordonné l’évacuation complète des civils des parties de la province sous contrôle russe, a déclaré à la télévision publique russe Rossiya-24 qu’environ 5 000 civils s’étaient échappés vers la Russie mais que la frontière était désormais fermée.

“La situation devient de plus en plus difficile d’heure en heure”, a-t-il déclaré.

Les forces ukrainiennes ont repris environ 500 kilomètres carrés de territoire dans le sud du pays au cours des deux dernières semaines dans le cadre d’une contre-offensive contre les troupes russes, a déclaré lundi un porte-parole du commandement militaire du sud de l’Ukraine.

Reuters n’a pas pu vérifier les commentaires de manière indépendante.

Pas de pourparlers prévus : Kremlin

Jusqu’à présent, Poutine n’a pas eu recours à la mobilisation des réserves russes, qui comptent environ deux millions de personnes ayant effectué leur service militaire au cours des cinq dernières années.

Peskov, dans ses commentaires, a déclaré que la Russie ne voyait aucune perspective de pourparlers de paix avec l’Ukraine.

Il a déclaré qu’aucune discussion n’avait eu lieu sur la possible démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – l’une des principales recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) suite à sa visite à la centrale.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie avait probablement ordonné à ses forces de se retirer de toute la région de Kharkiv à l’ouest de la rivière Oskil, abandonnant la principale voie d’approvisionnement qui avait soutenu les opérations russes à l’est.

Le ministère britannique a déclaré que les forces de Moscou avaient également du mal à amener des réserves sur la ligne de front dans le sud, où l’Ukraine a lancé une grande avancée dans la province de Kherson visant à isoler des milliers de soldats russes sur la rive ouest du Dnipro.

“La majorité des [Russian] La force en Ukraine est très probablement forcée de donner la priorité aux actions défensives d’urgence », a déclaré la mise à jour britannique. « Les succès ukrainiens rapides ont des implications importantes pour la conception opérationnelle globale de la Russie.

De nouvelles retraites russes, en particulier à l’est de l’Oskil, pourraient bientôt mettre les forces ukrainiennes en position d’attaquer le territoire que la Russie et ses mandataires locaux détenaient depuis 2014.

Denis Pushilin, chef de l’administration par procuration séparatiste pro-russe dans la province de Donetsk, a reconnu la pression de plusieurs directions.

“À tout le moins, nous avons arrêté l’ennemi à Lyman”, a-t-il déclaré dans un message sur Telegram dans la nuit, faisant référence à une ville de première ligne à l’est d’Izium. “Nous devrons voir comment cela se développe. Mais nos garçons ont eu des succès clairs.”