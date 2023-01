Face aux élections les plus difficiles à ce jour, le Turc Erdogan courtise les électeurs avec de “bonnes nouvelles”

Les incitations – destinées aux étudiants, aux travailleurs et aux propriétaires d’entreprises, aux navetteurs et autres – ont inclus des allégements fiscaux, des prêts bon marché, des subventions énergétiques et même des promesses de ne pas augmenter les péages routiers et des ponts. Leur déploiement rapide a mis en évidence les enjeux électoraux pour Erdogan, un leader populaire qui a dominé la politique turque pendant deux décennies et a assumé un rôle de médiateur central pendant la guerre de la Russie en Ukraine. Malgré sa stature, au pays et à l’étranger, il se trouve plus vulnérable que jamais aux contestations de l’opposition, car un public battu par une inflation historiquement élevée réclame, dans de nombreux milieux, le changement.