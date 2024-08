Face aux catastrophes naturelles, de plus en plus de législateurs cherchent à faire payer les dommages aux compagnies pétrolières

26 août — Le Vermont est le premier État à essayer une nouvelle approche en matière de politique climatique : facturer aux entreprises de combustibles fossiles de l’argent pour couvrir les dommages causés par les catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique.

D’autres États pourraient suivre de près. Les législateurs de New York ont ​​adopté leur propre mesure en juin, mais on ne sait pas encore si la gouverneure démocrate Kathy Hochul signera le projet de loi. Et les législateurs de Californie, du Maryland, du Massachusetts et du New Jersey ont présenté des projets de loi similaires, que les défenseurs de l’environnement de ces États ont identifiés comme une priorité absolue pour les prochaines sessions.

« Nous espérons certainement que le Vermont sera bientôt en bonne compagnie », a déclaré Ben Edgerly Walsh, directeur du programme climat et énergie du Vermont Public Interest Research Group, une organisation environnementale à but non lucratif.

Les mesures dites du Superfund climatique s’appuient sur le principe du « pollueur-payeur » de la loi fédérale Superfund de 1980, qui couvre le nettoyage des sites de déchets toxiques. Selon ces propositions, les États détermineraient le montant à facturer aux entreprises de combustibles fossiles en fonction de leur rôle historique dans la production des émissions responsables du changement climatique.

Ces propositions pourraient rapporter des milliards de dollars pour faire face à des catastrophes telles que les inondations qui ont ravagé le Vermont l’année dernière. D’autres États pourraient utiliser cet argent pour remédier aux dommages causés par la montée du niveau de la mer, les incendies de forêt ou les sécheresses.

Mais ces mesures risquent de faire l’objet de contestations judiciaires de la part de l’industrie pétrolière et gazière, ce qui rend certains dirigeants d’État méfiants à l’égard d’une bataille judiciaire coûteuse. Et certains législateurs craignent que les projets de loi soient liés à des menaces de hausse des prix du gaz, même si les défenseurs de ces mesures affirment qu’ils n’augmenteront pas les coûts pour les consommateurs.

Les législateurs et les défenseurs de la cause estiment que les efforts déployés dans le Vermont et dans l’État de New York encouragent les dirigeants d’autres États. Mais un veto de Hochul, préviennent-ils, pourrait susciter des doutes ailleurs et ralentir cet élan.

Le Vermont passe en premier

La nouvelle loi du Vermont, entrée en vigueur le 1er juillet, charge le trésorier de l’État de calculer les dommages causés par les catastrophes causées par le changement climatique, ainsi que les dépenses engagées par l’État pour s’adapter à des conditions changeantes telles que l’augmentation des précipitations.

L’État collectera ensuite de l’argent pour couvrir ces coûts auprès de toute entreprise responsable de plus d’un milliard de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre au cours des 30 dernières années, proportionnellement à sa part des émissions mondiales.

La loi et les mesures similaires s’appuient sur un domaine émergent connu sous le nom de science d’attribution, qui utilise la modélisation informatique pour déterminer si le changement climatique a provoqué ou intensifié une catastrophe naturelle.

« Il existe une multitude d’informations datant d’avant 1995 indiquant que la [oil] « L’industrie était au courant des risques associés à ses produits », a déclaré Elena Mihaly, vice-présidente de la Conservation Law Foundation Vermont. « Il est tout à fait juste et raisonnable d’appliquer une responsabilité rétroactive à ces parties, compte tenu de ce qu’elles savaient et à quel moment. »

Le projet de loi a été adopté par 93 voix contre 39 à la Chambre des représentants du Vermont et par 26 voix contre 3 au Sénat, et le gouverneur républicain Phil Scott a autorisé son adoption sans sa signature. Scott a déclaré que l’État avait été durement touché par le changement climatique, mais s’est dit préoccupé par les frais juridiques liés à la lutte contre les compagnies pétrolières.

Les groupes de l’industrie pétrolière ont contesté la crédibilité de la science de l’attribution et affirment que les États n’ont aucune raison de les punir pour l’extraction, le raffinage et la vente d’un produit légal. L’American Petroleum Institute n’a pas accordé une demande d’interview à Stateline, pas plus que Energy In Depth, une campagne de recherche, d’éducation et de sensibilisation du public de l’Independent Petroleum Association of America. Tous deux ont au contraire publié des déclarations dénonçant les politiques du Superfund climatique.

Mandi Risko, porte-parole d’Energy In Depth, a écrit que ces projets de loi sont « basés sur une science d’attribution de mauvaise qualité qui choisit arbitrairement les gagnants et les perdants en fonction d’un agenda idéologique ». Risko a également affirmé que ces projets de loi augmenteraient les coûts de l’énergie.

Bien qu’aucune action en justice n’ait encore été intentée contre le Vermont, les défenseurs des droits des femmes se préparent à la bataille. Ils espèrent ne pas avoir à se battre seuls.

L’hésitation de Hochul

Peu après l’entrée en vigueur de la loi du Vermont en mai, les législateurs de New York ont ​​voté en faveur de leur propre mesure. La loi de New York s’appliquerait à une trentaine d’entreprises du secteur des combustibles fossiles, collectant 3 milliards de dollars par an sur 25 ans pour aider à couvrir les coûts du changement climatique. Les défenseurs de cette loi affirment que les dommages causés par le changement climatique dépasseront probablement de loin ce chiffre.

« Ne pensez-vous pas que les personnes responsables d’une grande partie de ce qui se passe devraient assumer une partie des coûts auxquels nous sommes confrontés ? », a déclaré la sénatrice démocrate Liz Krueger, qui a parrainé le projet de loi. « Ce projet de loi vise à faire payer au moins une partie des pollueurs. »

Selon Krueger, le plus grand défi auquel les partisans du projet ont été confrontés est la crainte des législateurs de devoir affronter l’industrie pétrolière devant les tribunaux. Hochul pourrait également prendre ce facteur en considération, même si son bureau a simplement déclaré qu’elle « réexaminait la législation ».

La gouverneure a jusqu’à la fin de l’année pour décider du sort du projet de loi, et les défenseurs du climat ne s’attendent pas à ce qu’elle agisse avant les élections de novembre. Krueger a déclaré qu’un veto de Hochul serait « inquiétant », étant donné le potentiel de New York à devenir un leader en matière de climat.

Ne pensez-vous pas que les personnes responsables d’une part importante de ce qui se passe devraient assumer une partie des coûts auxquels nous sommes confrontés ? — La sénatrice démocrate de l’État de New York, Liz Krueger

« D’autres États attendent patiemment leur tour, voulant faire la même chose, espérant que nous réglerons le litige avant qu’ils ne se lancent », a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration aux législateurs de New York, l’industrie pétrolière a contesté l’exactitude de la comptabilité des gaz à effet de serre.

« Au mieux, l’État ne peut qu’estimer les émissions ; et ces estimations sont imprécises et pas suffisamment exactes pour fonder une part au prorata d’une pénalité de 75 milliards de dollars », a écrit l’American Petroleum Institute dans une déclaration de 2023 aux législateurs alors qu’ils débattaient de la législation sur le Superfund climatique, selon le média City Limits.

Les partisans du programme soulignent que seules les entreprises ayant émis 1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sur une période de 19 ans seront concernées. De nombreuses sociétés gazières de New York ne seront pas affectées, et certaines paieront un montant moindre en fonction de leur part d’émissions.

Les défenseurs de la cause affirment que les plus gros pollueurs, comme Saudi Aramco, l’entreprise la plus responsable des émissions en vertu du projet de loi, devront toujours rivaliser avec les entreprises qui ne sont pas pénalisées.

« Si vous êtes Aramco et que vous payez 20 cents par gallon et que vous augmentez votre prix de 20 cents, personne ne fera le plein là-bas », a déclaré Blair Horner, directeur exécutif du New York Public Interest Research Group, une organisation de recherche et de défense à but non lucratif.

En attente dans les coulisses

Les New-Yorkais ne sont pas les seuls à s’inquiéter de la décision de Hochul.

« Dans le contexte du Massachusetts, il est vraiment important qu’elle avance sur ce dossier », a déclaré Dan Zackin, coordinateur législatif de 350 Mass, une organisation environnementale à but non lucratif qui milite pour une approche similaire. « Nos dirigeants du Massachusetts ont été assez réticents au risque et hésitants à prendre des mesures qui s’attaqueraient à l’industrie des combustibles fossiles, nous avons donc vraiment besoin que ce précédent soit établi pour que nous sachions ce qui va se passer lorsque nous adopterons ce projet de loi. »

Le sénateur d’État Jamie Eldridge, un démocrate qui a parrainé le projet de loi du Massachusetts, a déclaré que le veto potentiel de Hochul était une « réelle préoccupation ».

« Parfois, dans le Massachusetts, nous regardons si quelque chose est adopté dans quelques autres États avant de l’adopter nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que les défenseurs de l’environnement soutiennent de plus en plus la proposition à mesure que le concept gagne du terrain et que les partisans créent une dynamique pour la prochaine session législative, quel que soit le résultat à New York.

Les législateurs de Californie, du Maryland et du New Jersey ont rédigé des projets de loi similaires, et les militants s’attendent à ce que d’autres États suivent leur exemple, surtout si Hochul signe la mesure de New York. Le projet de loi californien a été examiné par trois commissions cette année, mais n’a pas reçu le vote complet du Sénat avant la fin de la session législative.

« Ce sera notre priorité absolue pour la prochaine session qui débutera en septembre », a déclaré Maggie Coulter, avocate principale du Center for Biological Diversity, une organisation environnementale à but non lucratif. « Nous avons été impressionnés par le soutien. Le fait que des États comme le Vermont se lancent à l’assaut et soient prêts à s’engager avec un groupe industriel litigieux est une source d’inspiration et met un peu de pression sur des États comme la Californie pour qu’ils prennent les choses en main. »

SOUTENEZ DES NOUVELLES EN LESQUELLES VOUS AVEZ CONFIANCE.