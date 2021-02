Face aux barrages routiers, un vaste effort mondial de vaccination est en cours

DAKAR, Sénégal – Un programme de partage mondial tant attendu, conçu pour rendre l’accès aux vaccins plus égalitaire, a commencé mercredi, lorsque des centaines de milliers de doses sont arrivées dans le pays ouest-africain du Ghana – le premier des deux milliards que les organisateurs espèrent livrer dans le monde cette année .

L’initiative, connue sous le nom de Covax, a été créée pour que les pays les plus pauvres qui ont du mal à acheter des vaccins contre les coronavirus sur le marché libre puissent les obtenir gratuitement. Les responsables ont déclaré que c’était la plus grande opération d’achat et de fourniture de vaccins de l’histoire.

Mais les inégalités restent sombres. Malgré les promesses de milliards de dollars de financement des pays riches, Covax a toujours un déficit de financement de 23 milliards de dollars. Alors que les pays plus riches ont réussi à acheter de vastes réserves de vaccins et à vacciner des millions de personnes – dont plus de 44 millions d’Américains et environ 18 millions de Britanniques – les pays les plus pauvres ont été laissés pour compte.

À la semaine dernière, plus de 130 pays n’avaient pas encore vacciné une seule personne.

En essayant de se procurer plus de vaccins, les pays riches sapent Covax et prolongent la pandémie, a déclaré mardi le chef de l’Organisation mondiale de la santé.