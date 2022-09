Face aux appels à la démission, le président de la Banque mondiale change de réponse face à la crise climatique

Sous pression pour démissionner pour avoir refusé de dire s’il acceptait le consensus scientifique sur le réchauffement climatique, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré jeudi qu’il était clair que les émissions de gaz à effet de serre étaient à l’origine du changement climatique et a défendu son bilan en tant que chef de la banque.

Malpass a cherché à réaffirmer son point de vue dans une note au personnel et une interview sur CNN International, au cours de laquelle on lui a demandé s’il était un négationniste du changement climatique. Ses opinions ont fait l’objet d’un examen minutieux après avoir refusé de dire lors d’un événement public cette semaine s’il pensait que la combustion de combustibles fossiles réchauffait la planète.

“Je ne suis pas un négateur”, a déclaré Malpass à CNN International.

“Il est clair que les émissions de gaz à effet de serre proviennent de sources artificielles, y compris les combustibles fossiles, le méthane, les utilisations agricoles, les utilisations industrielles, nous travaillons donc dur pour changer cela”, a déclaré Malpass.

Malpass fait depuis longtemps l’objet de critiques de la part des défenseurs du climat, qui ont renouvelé les appels au président américain Joe Biden pour le remplacer. Ses remarques lors d’un événement climatique organisé par le New York Times mardi ont également ravivé les inquiétudes concernant l’absence de date limite de la banque pour arrêter de financer les combustibles fossiles.

Malpass, montré en 2020, fait depuis longtemps l’objet de critiques de la part des défenseurs du climat, qui ont renouvelé les appels au président Joe Biden pour le remplacer. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

S’exprimant sur scène lors d’un panel sur le financement climatique, Malpass a été interrogé à plusieurs reprises s’il pensait que “la combustion artificielle de combustibles fossiles réchauffe rapidement et dangereusement la planète”. Il a essayé d’esquiver la question avant de dire : “Je ne sais même pas. Je ne suis pas un scientifique.”

Nommé par Trump

Le président des États-Unis, le plus grand actionnaire de la Banque mondiale, nomme traditionnellement les présidents de la Banque mondiale, sous réserve de confirmation par le conseil d’administration de la banque. L’ancien président Donald Trump a nommé Malpass pour un mandat de cinq ans en 2019.

Biden, à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies, n’a pas répondu lorsque les journalistes lui ont demandé s’il avait confiance en Malpass. La Maison Blanche n’a pas commenté la polémique.

Des sources suivant le problème ont déclaré que l’administration Biden n’avait jusqu’à présent pas voulu destituer Malpass avant l’expiration de son mandat au début de 2024, mais que ses commentaires cette semaine pourraient changer ce calcul, malgré ses efforts pour “clarifier” son point de vue.

Dans une note adressée au personnel de la Banque mondiale, consultée par Reuters, Malpass a déclaré que “la forte augmentation de l’utilisation du charbon, du diesel et du mazout lourd dans les économies avancées et les pays en développement crée une nouvelle vague de crise climatique”.

Il a ajouté: “Tout ce qui est vu sous un jour différent est incorrect et regrettable.”

Les militants et anciens défenseurs du climat craignent que la Banque ne soit à la hauteur de l’action climatique. L’année dernière, plus de 70 organisations non gouvernementales ont conjointement appelé au remplacement de Malpass, invoquant un manque d’action.

La Banque mondiale n’a fait aucun investissement dans le charbon depuis 2010, a déclaré un porte-parole, et son conseil d’administration a convenu en 2013 de limiter le financement des centrales électriques au charbon. En 2019, la Banque a cessé de financer les opérations pétrolières et gazières en amont.

Mais jusqu’à présent, il a résisté à la pression des membres du conseil d’administration européen et des militants pour le climat d’éliminer complètement le financement des combustibles fossiles.

Investissement dans un projet de gaz naturel

En janvier de l’année dernière, le conseil d’administration de la Banque a approuvé un investissement de 620 millions de dollars dans un projet de gaz naturel liquéfié de plusieurs milliards de dollars au Mozambique, suscitant les critiques des militants du climat.

Interrogé sur les remarques de Malpass mardi, un porte-parole de la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que la Banque mondiale jouait un rôle crucial dans la conduite de l’action contre le changement climatique.

“(La) direction de la Banque mondiale doit pleinement soutenir cette initiative mondiale”, a déclaré la porte-parole, Adrienne Vaupshas.

La législatrice américaine Maxine Waters, chef du comité des services financiers de la Chambre des représentants, a déclaré que les commentaires de Malpass remettent en question l’engagement de la Banque mondiale à lutter contre le changement climatique.

Ceci, “à son tour, menace la pertinence de la Banque dans tous les autres domaines, y compris sa mission de réduction de la pauvreté et de promotion d’une croissance durable”, a déclaré Waters.