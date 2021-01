L’Iran a ordonné la fermeture des opérations illégales de Bitcoin, car les pénuries d’énergie ont contribué à la pollution de l’air – ATTA KENARE / AFP

Les autorités iraniennes ont blâmé un nouveau coupable pour la progression des pannes de courant et du smog intense dans les grandes villes cet hiver: l’exploitation illégale de crypto-monnaie.

Ces dernières semaines, la pollution de l’air dans la capitale Téhéran et dans d’autres zones métropolitaines d’Iran a atteint des niveaux dangereux, tandis que les résidents signalent des coupures d’électricité généralisées.

Le froid hivernal a augmenté la demande de chauffage domestique, créant une pénurie de gaz naturel et obligeant les centrales électriques à brûler du mazout de qualité inférieure, contribuant à la pollution, a rapporté l’agence de presse semi-officielle des étudiants iraniens.

Mais l’Agence de presse de la République islamique a rapporté que le président Hassan Rohani avait ordonné à son appareil de sécurité de réprimer une autre pratique à forte intensité énergétique: l’agriculture illégale de bitcoins.

Les crypto-monnaies comme Bitcoin reposent sur des registres de transactions décentralisés qui sont vérifiés par des mineurs qui résolvent des problèmes mathématiques complexes pour gagner de nouvelles unités de monnaie.

Le processus consomme de grandes quantités d’électricité et l’exploitation minière à grande échelle n’a de sens du point de vue économique que là où l’énergie est disponible à bon marché.

En août 2019, l’Iran a adopté une loi réglementant la crypto-monnaie dans l’espoir qu’elle puisse être utilisée pour contourner les effets des sanctions économiques américaines. La loi a alloué 600 MWh d’énergie subventionnée à utiliser pour l’extraction de crypto-monnaie autorisée.

Mais avec la valeur de la crypto-monnaie qui monte en flèche – Bitcoin a sept fois plus de valeur depuis le début de la pandémie pour atteindre un record de plus de 30000 £ plus tôt ce mois-ci – la crypto-culture illégale a également proliféré en Iran.

Les autorités ont récemment fermé temporairement une ferme de crypto-monnaie sino-iranienne sous licence, après que les médias d’État aient rapporté qu’elle consommait 175 mégawattheures MWh d’électricité.

Rajab Mashhadi, un porte-parole du syndicat iranien de l’industrie électrique, a déclaré la semaine dernière que 1620 établissements de crypto-monnaie illégaux avaient été fermés, représentant environ 250 MWh d’électricité.

Mais avec une demande de pointe atteignant 41000 MWh dans tout le pays, certains experts affirment que l’extraction de crypto est une goutte dans l’océan.

«Je pense que les mineurs sont des boucs émissaires», a déclaré Esfandyar Batmanghelidj, fondateur de Bourse & Bazaar. «Ce n’est pas la vraie cause de la tension sur le réseau.»