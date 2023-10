Face au retard de l’aide à Gaza, les protestations se multiplient au Moyen-Orient et au-delà

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

LE CAIRE — Des vagues de manifestations ont éclaté vendredi à travers le Moyen-Orient et au-delà, alors que les manifestants accusaient Israël et ses alliés de la détérioration rapide de la situation humanitaire à Gaza et des retards dans la fourniture de l’eau, de la nourriture et d’autres produits essentiels dont ils ont désespérément besoin. Des manifestants sont descendus dans les rues, de l’Égypte à l’Indonésie, lors de marches devant les missions diplomatiques israéliennes ou américaines. Certains manifestants ont brûlé des drapeaux israéliens et marché sur les portraits du président Biden, qui avait prononcé jeudi un discours passionné dans le Bureau Ovale, exhortant les Américains à se tenir aux côtés d’Israël.

Biden a également fait pression pour une aide humanitaire pour Gaza, après qu’Israël a coupé tout accès au territoire la semaine dernière. Mais alors que les manifestants se rassemblaient vendredi au terminal égyptien de Rafah – le seul lien vers Gaza qu’Israël ne contrôle pas – les 20 premiers camions d’aide sont restés bloqués. L’espoir que les parties israélienne et palestinienne parviendraient à régler leurs différends pour permettre l’arrivée de la cargaison à Gaza d’ici la fin de la journée, comme prévu, s’est évanoui. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui a visité le passage du côté égyptien, a déclaré que l’embouteillage lui avait laissé « le cœur brisé ».

Le blocage de l’aide et la poursuite des bombardements israéliens ont enflammé les manifestants. « Palestiniens, votre sang est mon sang », ont scandé les foules au Caire lors d’une rare manifestation approuvée par le gouvernement soutenu par l’armée.

Haidy Mohsen, 38 ans, artiste indépendante au Caire, a déclaré qu’elle s’était jointe aux manifestations parce que « je suis une mère. J’ai des enfants. Je ressens leur douleur lorsqu’ils voient leurs enfants se faire tuer. »

Le carburant destiné au principal hôpital de la ville de Gaza pourrait manquer d’ici 24 heures, selon des responsables médicaux, et le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que les frappes israéliennes se poursuivaient à travers Gaza, y compris dans le sud, où Israël avait exhorté les civils à se réfugier. Certaines personnes possédant des passeports étrangers espéraient également quitter Gaza via Rafah.

Mais même au milieu des efforts visant à faire parvenir les premiers secours, certains signes indiquent qu’Israël allait de l’avant avec ses plans d’attaque terrestre. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’armée de l’air israélienne frappait Gaza « à un rythme jamais vu depuis des décennies », avant la « prochaine étape » de ses opérations contre le Hamas.

« Nous en finirons avec le Hamas », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, ajoutant qu’Israël en était à la première étape d’un long effort visant à établir « un nouveau régime sûr à Gaza » – mais sans reprendre le territoire à long terme. Israël impose des contrôles stricts sur Gaza depuis que le groupe militant Hamas en a pris le contrôle en 2007.

Au moins 1 400 personnes ont été tuées et plus de 4 500 blessées en Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, selon les autorités israéliennes. Plus de 200 personnes ont été prises en otage par le Hamas après ses ravages dans les villages et les kibboutz. Les responsables palestiniens ont déclaré que les frappes israéliennes ont tué 4 137 personnes à Gaza et en ont blessé plus de 13 200.

Une invasion terrestre de Gaza entraînerait probablement une escalade des tensions en Cisjordanie, dirigée par un rival du Hamas, l’Autorité palestinienne. Mais les dirigeants de Cisjordanie sont confrontés à des pressions croissantes de la part de groupes en conflit avec les forces de sécurité israéliennes.

Dans le camp de réfugiés de Nur Shams, en Cisjordanie, des cortèges funéraires se sont déroulés dans les rues étroites vendredi après qu’un raid israélien d’une journée dans la région ait tué au moins 13 personnes. Vendredi matin, les voisins étaient encore en train de laver les flaques de sang qui coulaient devant la porte d’Ahmed Yunis. Il a déclaré que son fils de 33 ans avait été tué jeudi devant sa maison par une frappe de drone israélien.

Au moins trois enfants ont été tués lors de la même frappe, ont indiqué les habitants du camp. Parmi les victimes se trouvait le fils de Mamoon Abu al-Hayja.

« L’ambulance n’a pas pu entrer » parce que les forces israéliennes ont bouclé toutes les rues, a expliqué Hayja. « J’ai ramassé son corps dans mes propres bras. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’est déclaré vendredi « extrêmement alarmé par la détérioration rapide de la situation des droits de l’homme » et « l’augmentation du recours illégal à la force meurtrière » dans ce pays. Les Nations Unies ont ajouté avoir reçu des informations selon lesquelles les forces de sécurité israéliennes auraient tué 69 Palestiniens, dont au moins 15 enfants et une femme, en Cisjordanie depuis le 7 octobre.

Face aux inquiétudes croissantes concernant la situation en Cisjordanie, les manifestants se sont concentrés vendredi sur Gaza, quelques jours après une frappe meurtrière contre l’hôpital al-Ahli. Les autorités palestiniennes ont imputé cette frappe à Israël et ont déclaré qu’elle avait tué 471 personnes. L’armée israélienne a contesté ce bilan et a déclaré que la frappe avait eu pour origine l’intérieur de Gaza. Les responsables américains ont également déclaré qu’Israël n’était pas responsable, citant des renseignements, des images aériennes et des documents open source.

Alors que les manifestants se rassemblaient vendredi, ils n’ont prêté que peu d’attention au déni de responsabilité d’Israël, soulignant les attaques israéliennes qui ont endommagé ou détruit des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles et des maisons à Gaza depuis le début des combats, selon les images satellite.

Dans une autre explosion meurtrière, l’église historique de Saint-Porphyrius, la plus ancienne église active de Gaza, a été frappée jeudi alors qu’elle abritait des centaines de musulmans et de chrétiens déplacés par la guerre, selon les autorités. Au moins 18 personnes ont été tuées, a déclaré Maher Ayyad, 72 ans, membre de la communauté religieuse basée à l’église.

Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a imputé cette frappe à Israël. L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’une frappe visant un centre de contrôle du Hamas « avait endommagé le mur d’une église dans la région » et qu’elle était « au courant des informations faisant état de victimes » et qu’elle examinait l’incident.

En Égypte, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu au Caire et dans la ville portuaire méditerranéenne d’Alexandrie.

Un communiqué de presse du gouvernement a déclaré que l’une des manifestations qu’il organisait servirait de « message clair » du soutien « illimité » de l’Égypte à la cause palestinienne ainsi qu’aux intérêts de sécurité nationale du Caire. L’Égypte craint qu’une offensive militaire israélienne ne pousse des centaines de milliers de Palestiniens à franchir la frontière égyptienne.

La cause palestinienne bénéficie d’un soutien public écrasant en Égypte malgré l’accord de paix historique de 1979 avec Israël. Des coups ont été entendus à l’intérieur d’un camion de police rempli de conscrits – alors que les hommes normalement envoyés pour réprimer de telles manifestations signalaient leur soutien à une marche près de l’université Al-Azhar du Caire. À l’extérieur du camion, les manifestants scandaient « Gaza, Gaza, symbole de gloire ».

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré vendredi des missiles guidés sur des positions israéliennes près de la frontière avec le Liban. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des combattants du Hezbollah près de la frontière. Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs le long de la frontière ces derniers jours, renforçant les craintes d’une guerre plus large.

De plus en plus de pays européens ont mis à jour vendredi leurs conseils aux voyageurs pour le Liban, le gouvernement néerlandais mettant en garde contre tous les voyages et la Belgique demandant à ses citoyens de partir le plus rapidement possible. La Russie a également conseillé à ses citoyens d’éviter de se rendre dans la région.

« Nous ne savons pas si [Israel] nous ouvrirons une guerre », a déclaré Ghadi Boukamel, un étudiant diplômé qui a organisé vendredi une manifestation de soutien à Gaza à l’Université américaine de Beyrouth.

« Les massacres doivent cesser », a déclaré Boukamel.