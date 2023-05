Face au refus des autorités libanaises, l’ONU revient sur son plan d’aide aux réfugiés syriens en USD

BEYROUTH (AP) – Les Nations Unies ont annoncé samedi qu’elles suspendraient un plan visant à commencer à verser de l’aide aux réfugiés syriens au Liban en crise en dollars, après le refus des autorités libanaises.

Le Liban est en proie à une grave crise financière depuis 2019, avec une inflation à trois chiffres et la monnaie nationale ayant perdu plus de 98 % de sa valeur marchande. On estime que les trois quarts de la population vivent désormais dans la pauvreté, les réfugiés ayant été particulièrement touchés. Quelque 90 % des réfugiés syriens au Liban vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté, selon une évaluation de l’ONU.

Depuis l’effondrement de la monnaie libanaise, les agences de l’ONU payaient l’aide aux réfugiés en livres libanaises.

Cependant, mercredi, citant « la dépréciation rapide de la livre, les fluctuations accrues du taux de change et la pression exercée sur le fournisseur de services financiers pour fournir de gros volumes d’espèces en livres libanaises », l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial, ainsi que le coordinateur humanitaire de l’ONU au Liban a déclaré qu’ils commenceraient à donner aux réfugiés au Liban la possibilité de recevoir des paiements en dollars, plutôt qu’en livres libanaises, avec un maximum de 125 dollars par famille et par mois.

Avant l’annonce, les ménages de réfugiés recevaient un maximum de 8 millions de livres par mois, d’une valeur d’environ 80 dollars.

Cependant, samedi, les agences de l’ONU ont déclaré qu’après des réunions avec le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, et le ministre par intérim des Affaires sociales, Hector Hajjar, « et sur la base de leurs demandes, une décision a été prise de suspendre temporairement l’utilisation de la double monnaie pour le mois prochain. versement d’une aide en espèces aux réfugiés.

Les porte-parole du coordinateur humanitaire Imran Riza et du HCR ont déclaré que les paiements d’aide en livres libanaises se poursuivraient.

Le ministre libanais des Affaires sociales, Hector Hajjar, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que les autorités libanaises refusaient de payer les réfugiés syriens en dollars parce que cela « les obligerait à rester au Liban ». Il a ajouté que la plupart des réfugiés syriens au Liban sont « des réfugiés économiques et non des réfugiés qui ont fui pour des raisons sécuritaires et politiques ».

Vendredi également, la Banque mondiale a annoncé qu’elle avait approuvé un financement supplémentaire de 300 millions de dollars pour fournir une aide en espèces aux familles libanaises pauvres, quelque 160 000 ménages recevant jusqu’à 145 dollars par mois pendant 24 mois.

Les sentiments contre les réfugiés syriens au Liban ont augmenté depuis le début de la crise économique et depuis que les forces gouvernementales syriennes ont pris le contrôle d’une grande partie du pays voisin.

Les autorités libanaises affirment désormais que de nombreux réfugiés syriens peuvent rentrer chez eux en toute sécurité. Ces dernières semaines, l’armée libanaise a lancé une série de raids sur des camps de réfugiés, arrêtant et dans de nombreux cas expulsant ceux qui n’avaient pas de documents de séjour légaux.

Abby Sewell, l’Associated Press