Face au “point de basculement”, le chef de l’UNRWA sollicite le soutien des États du Golfe

GENÈVE – Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a appelé mardi les pays riches du Golfe à contribuer davantage pour aider à les éduquer, à les loger et à leur fournir des soins de santé. Il a suggéré que certains de ces pays ne mettent pas leur argent à la bouche lorsqu’ils expriment leur soutien aux réfugiés assiégés.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, a fait un discours aux diplomates des principaux États donateurs pour aider à financer sa nouvelle demande de budget de 1,6 milliard de dollars cette année – de l’argent qui devra d’abord servir à éponger un million de dollars déficit.

“Pour la quatrième année consécutive, nous terminons (2022) avec un déficit important d’environ 70 millions de dollars”, a-t-il déclaré aux journalistes, déplorant que l’agence n’ait plus de fiabilité et de prévisibilité de financement.

Lazzarini a exprimé ses inquiétudes concernant l’augmentation des tensions, de la volatilité, de l’incertitude et de la violence dans la région “à un moment où l’agence a du mal à maintenir à flot ses propres activités”.

Il a averti que si l’UNRWA ne recevait pas un financement adéquat, “nous pourrions à un moment donné atteindre un point de basculement” et faire face à une suspension de ses activités dans “une région si instable” et “où les gens sont si désespérés”.

L’UNRWA a été fondée à la suite de la création de l’État d’Israël en 1948 pour servir des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leurs foyers. Aujourd’hui, leur nombre est passé à quelque 5,9 millions de personnes, la plupart en Cisjordanie et dans la bande de Gaza occupées par Israël, et dans les pays voisins du Moyen-Orient. L’agence fournit des services sociaux, une éducation et des emplois à de nombreuses personnes.

Israël s’est opposé au programme scolaire de l’UNRWA, affirmant qu’il promeut l’incitation anti-israélienne, et a appelé à des réformes au sein de l’organisation. Mais il tolère l’agence, en partie parce qu’elle fournit des services que les autorités israéliennes ne fournissent pas ou ne fourniront pas.

Lazzarini a déclaré que certains grands pays donateurs traditionnels – il a cité le nom de la Grande-Bretagne – ont récemment réduit leurs budgets d’aide à l’étranger, ce qui “a gravement affecté l’organisation”. Il a ajouté que la guerre en Ukraine avait également détourné l’attention du public des besoins au Moyen-Orient.

Il a réservé son plus grand appel aux États du Golfe bien nantis, qui ont connu une aubaine l’année dernière avec la flambée des prix de l’énergie et une forte demande de pétrole et de gaz après que le principal producteur russe a envahi l’Ukraine. Il a dit qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi leur financement pour l’UNRWA avait chuté ces dernières années.

« Je n’ai pas la réponse, mais j’ai observé quelques tendances dans la région. Le premier? En effet, la contribution arabe en 2018 représentait environ 25% de la contribution globale à l’agence », a-t-il déclaré. “En 2021, c’était moins de 3%, et l’année dernière c’était 4%.”

Lazzarini a attribué une partie de ce soutien au Qatar, au Koweït et à l’Arabie saoudite.

Mais certains États du Golfe ont réduit “leur engagement” avec l’UNRWA alors même qu’ils continuaient à sympathiser avec “le sort des réfugiés palestiniens” avec des déclarations de soutien politique aux Palestiniens dans les organes de l’ONU. Ce soutien ne s’est pas « nécessairement traduit en contribution à l’UNRWA » ces dernières années, a-t-il dit.

“Je suis vraiment engagé avec les États membres de la région, et j’espère vraiment qu’ils reviendront en tant que partenaire stratégique”, a déclaré Lazzarini.

Lazzarini a noté une « nouvelle dynamique politique » dans la région, à un moment où Israël a conclu une série d’accords diplomatiques avec des pays arabes, dont les nations du Golfe Bahreïn et les Émirats arabes unis, connus sous le nom d’Accords d’Abraham.

“Il ne devrait y avoir absolument aucune contradiction en faisant partie des Accords d’Abraham, en ayant un rapprochement et en continuant à soutenir l’agence et les réfugiés palestiniens”, a déclaré Lazzarini.

En 2018, sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis, traditionnellement l’un des plus grands donateurs de l’UNRWA, ont suspendu leur soutien à l’agence. L’administration Biden a repris le financement et a versé l’année dernière 340 millions de dollars, faisant des États-Unis le plus grand donateur.