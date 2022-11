Face au doute du vitiligo

J’ai reçu un diagnostic de vitiligo à l’âge de 26 ans. Pendant des années, j’ai lutté contre une faible estime de soi et le doute de soi. Maintenant, 15 ans plus tard, je suis capable d’accepter et même de m’épanouir avec cette condition grâce au soutien de mon partenaire, la communauté du vitiligo et, surtout, de mes deux enfants.

Faire face au diagnostic

La première fois que j’ai vu les taches de vitiligo sur mon corps, je ne connaissais pas son nom, mais je savais ce que c’était. Ma mère et ma tante en sont atteintes. Je suis allé voir un dermatologue, qui m’a dit qu’il n’y avait pas de remède et que le vitiligo se propagerait probablement sur tout mon corps. J’ai quitté son bureau en larmes. J’étais jeune, confiant, et j’avais envie de m’amuser. J’adorais aller à la plage et montrer mon corps dans de jolies petites robes. Maintenant, j’avais peur de faire ça. Je me suis senti impuissant et traumatisé.

Pour aggraver les choses, j’avais l’impression que personne ne pouvait m’aider avec mes doutes. Chaque fois que je disais à quelqu’un ce que je ressentais, il le minimisait : “Oh, tu es jeune et jolie, et tu devrais juste être reconnaissante que ce ne soit pas un cancer.” Bien sûr, ils voulaient bien, mais je voulais que les gens m’écoutent et comprennent ce que je ressentais. Je refusais de me regarder dans le miroir et je pleurais souvent la nuit en me demandant : « Pourquoi moi ?

C’était comme si chaque fois que j’essayais d’exprimer mes sentiments à quelqu’un et de lui faire comprendre, il me giflait. Je criais à l’aide, mais personne ne semblait pouvoir m’entendre. Même un thérapeute à qui j’ai parlé une fois a rejeté mes sentiments alors que j’expliquais mon hésitation à porter un maillot de bain à la plage. Sa réponse : « Qu’en est-il des personnes en surpoids ? Ils mettent tout le temps des maillots de bain.