Face au “chantage énergétique de Poutine”, l’Europe accepte de réduire la consommation de gaz russe

“Le sommet d’aujourd’hui et l’accord ont envoyé un signal fort et décisif du contraire, qui, je pense, sera entendu à Moscou”, a déclaré M. Habeck. « L’Europe ne sera pas divisée.

Le plan de compromis exemptera l’Irlande, Chypre et Malte, nations insulaires peu flexibles pour rechercher des sources d’énergie alternatives en cas de pénurie, car elles ne sont pas connectées au système complexe de pipelines du continent. Les trois pays réunis ont une population de sept millions d’habitants – la population totale de l’UE est d’environ 450 millions – et représentent une infime partie de la consommation globale de gaz.

D’autres exemptions entreraient en vigueur dans des circonstances particulières pour accommoder les membres en détresse énergétique ou ceux qui ont extrêmement bien réussi à économiser de l’essence. Les États baltes — Estonie, Lituanie et Lettonie — ont des réseaux électriques connectés à ceux de la Russie et, si la Russie les coupe, ils ne seront pas non plus invités à réduire leur consommation de gaz.

Les pays qui ont dépassé leur objectif de remplissage de stockage, comme la Pologne et l’Italie, peuvent demander à être compensés en réduisant leur utilisation, bien qu’une telle exemption ne soit pas automatiquement accordée, a déclaré un haut responsable de la Commission européenne.