Face au changement climatique, les agriculteurs asiatiques se tournent vers des prêts de microfinance risqués

Selon un rapport, l’industrie de la “microfinance” – longtemps présentée comme un moyen d’aider les communautés rurales pauvres des pays en développement – pousse des dizaines de milliers de familles d’agriculteurs dans le piège de l’endettement alors qu’elles tentent de s’adapter au changement climatique. Le étudiermenée par des chercheurs d’un groupe d’universités britanniques, a examiné une série d’études de cas au Cambodge, où elle a découvert que des prêts faciles d’accès avaient provoqué une “urgence de surendettement” qui sapait la capacité à long terme des emprunteurs à faire face à leur nouvel environnement . Les institutions de microfinance (IMF) modernes, qui sont généralement de petites organisations gérées localement avec une variété de sources de financement telles que des investisseurs internationaux, des banques et des agences de développement, ont vu le jour dans les années 1970 et se sont développées rapidement au début des années 2000. Ils ont été promus comme un moyen de fournir des services financiers, généralement de petits prêts de fonds de roulement, mais aussi des comptes d’épargne et des assurances, aux personnes traditionnellement non bancarisées, telles que les femmes et les personnes à très faible revenu. Au Cambodge, environ 61 % de la population vit dans les zones rurales et 77 % des ménages ruraux dépendent de l’agriculture, de la pêche et de la foresterie pour leur subsistance, selon l’agence de développement USAID. Beaucoup ont vu ces moyens de subsistance traditionnels affectés par un mélange de changement climatique, de surdéveloppement et d’exploitation forestière et de pêche illégales, avec une sécheresses, feux de forêt et des précipitations imprévisibles causant des pertes de récoltes et dommages à l’écosystème de Le lac vital Tonlé Sap du Cambodge. L’établissement de centaines d’agences d’IMF depuis le début des années 2010, que l’on peut voir des services publicitaires le long des routes à travers le pays de 17 millions d’habitants, a souvent nui plutôt qu’aidé les personnes concernées, selon le rapport publié en septembre. Dans son enquête auprès d’environ 1 800 emprunteurs, environ la moitié ont cité nourrir leur famille comme leur principale motivation. Mais les auteurs affirment que les prêts sont de plus en plus utilisés pour rembourser la dette existante à partir d’un mélange de sources formelles et informelles, plutôt que d’être affectés à des investissements adaptés au climat. Les prêts sont voir également les agriculteurs mettre des actifs, y compris leurs terres, en garantie, même lorsque les prêts sont à taux d’intérêt élevé et ont de courtes fenêtres de remboursement.

Une succursale de Maxima Microfinance dans la province de Kandal, au Cambodge, en juillet 2018. La création de centaines de succursales d’IMF locales depuis le début des années 2010 a souvent nui plutôt qu’aidé les personnes concernées, selon un rapport. Taylor Weidman | Bloomberg | Getty Images

Les ONG estiment qu’environ 167 000 Cambodgiens ont vendu leurs terres pour payer des prêts de microfinance au cours des cinq dernières années. Le niveau d’endettement de la microfinance au Cambodge à la fin de 2021 était de 4 213 dollars par habitant, soit plus du double du produit intérieur brut par habitant. Environ 2,6 millions de personnes ont contracté des microcrédits. “Le fardeau de la dette créé par le lien entre le changement climatique et la microfinance crée d’énormes défis pour de nombreuses personnes et communautés, provoquant un stress physique et émotionnel”, a déclaré Ian Fry, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme dans le contexte du changement climatique, qui a également reconnu que la microfinance avait été promue. par l’ONU, la Banque mondiale et d’autres agences internationales. Il existe une certaine surveillance de l’industrie. Les IMF sont tenues de s’enregistrer auprès de la Banque nationale du Cambodge, la banque centrale du pays, qui en décembre 2021 cessé de délivrer de nouvelles licences et dit aux institutions d’améliorer « la qualité, l’efficacité et l’abordabilité » de leurs services. En 2017, elle a plafonné les taux d’intérêt des microprêts à 18 % par an. L’Association cambodgienne de la microfinance, un organisme commercial, maintient que les prêts des IMF ont un impact globalement positif sur l’augmentation des revenus et de la propriété foncière, et a publié des lignes directrices en matière de prêt pour « réduire le risque d’endettement excessif » pour les consommateurs. Il a aussi riposter à critiques de l’industrie par des ONG et dans des rapports antérieurs. La NBC et l’AMC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Sonner l’alarme

Les enjeux des institutions de microfinance au Cambodge — et dans le monde, depuis Afrique du Sud à Inde à Mexique — sont mis en lumière par les ONG et les journalistes depuis près d’une décennie. Les institutions de microfinance dans le monde disposaient d’un portefeuille de prêts bruts estimé à 124 milliards de dollars en 2019. Dans certains cas, il a été constaté qu’il avait des effets positifs. Un livre de 2016 publié par la Banque mondiale ont fait valoir que les prêts de microfinance avaient réduit la pauvreté et augmenté les revenus au Bangladesh, et le géant bancaire HSBC favorise encore son financement de la microfinance dans le pays. Mais la Banque mondiale, un défenseur précoce et de longue date de la microfinance, a également été avertissement depuis des années de risques, notamment le surendettement et la commercialisation croissante de l’industrie.

Agriculteur dans une rizière. Gardez. Cambodge. (Photo par : Pascal Deloche/Godong/Universal Images Group via Getty Images) Godong | Groupe d’images universelles | Getty Images

Au cours des 30 années de plaidoyer menées par l’ONG cambodgienne des droits de l’homme Licadho, l’accaparement des terres a été l’un des problèmes les plus prolifiques auxquels il s’attaque sur le terrain, a déclaré son directeur, Naly Pilorge, à CNBC par téléphone. C’est en partie un héritage du régime meurtrier des Khmers rouges, qui a interdit la propriété foncière privée lorsqu’il a dirigé le pays de 1975 à 1979 et a laissé les survivants sans titres de propriété dans les années tumultueuses qui ont suivi. “Nous avons commencé à remarquer que dans les communautés rurales, les travailleurs perdaient leurs terres à cause d’un autre problème même lorsqu’ils avaient obtenu leurs titres fonciers – ils les perdaient au profit des IMF”, a déclaré Pilorge. « Comment un agriculteur peut-il cultiver sans terre ? » Les gens étaient forcés de migrer et de chercher un travail alternatif, a constaté Licadho, ce qui était difficile dans l’économie cambodgienne, où l’agriculture représente environ un cinquième du PIBet le plus gros employeur est le secteur des usines de confection, qui a été touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et Sanctions de l’UE. Le Cambodge a été durement touché par la pandémie, avec les revenus du tourisme chutent de son niveau record de 4,9 milliards de dollars en 2019 à un peu plus de 184 millions de dollars en 2021, selon les chiffres du gouvernement. La Licadho a mené quatre projets de recherche sur les enjeux de la microfinance pour mettre en évidence ses risques, dont un en 2021.

Des automobilistes passent devant une succursale de Sonatra Microfinance Institution Plc à Phnom Penh, au Cambodge, le vendredi 31 juillet 2018. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

“Les chiffres n’avaient aucun sens. Dans un pays perçu comme en développement, qui luttait avec le tourisme à cause de Covid, le secteur des IMF augmentait toujours de 30% chaque année, et le prêt moyen est passé d’environ 3 000 à 4 000 dollars”, a déclaré Pilorge. . “Certaines des personnes à qui ces montants ont été offerts n’ont jamais vu 500 dollars en espèces, encore moins 4 000 dollars, alors quand quelqu’un vient et les offre en échange de leur terre en garantie, c’est tentant.” Le Cambodge utilise à la fois le riel cambodgien et le Dollars américain . Les formulaires de prêt sont compliqués pour la personne moyenne, a-t-elle ajouté, mais “une partie importante est donnée aux minorités ethniques qui n’écrivent ni ne lisent le khmer. Les gens signent avec l’empreinte du pouce”. Dans la capitale Phnom Penh, a-t-elle ajouté, elle rencontre souvent des gens qui travaillent sept jours sur sept pour rembourser les prêts en spirale des IMF. Le rapport 2022 a ajouté son soutien aux appels antérieurs à la mise en place de programmes d’allégement de la dette et de suspension des intérêts. Cela devrait aller de pair avec des efforts visant à annuler et à restructurer la dette publique des pays en développement, Ça disait.

Responsabilité internationale