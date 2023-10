Face à une situation sans issue, Newsom a pris une décision surprise en étant nommé au Sénat

La mort de la sénatrice Dianne Feinstein le mois dernier a laissé vacant un siège au Sénat américain de Californie et, apparemment, a placé le gouverneur Gavin Newsom dans une situation sans issue de sa propre initiative.

Mais Newsom ne l’a pas vu de cette façon.

« Tout le monde a dit : ‘Eh bien, il s’est peint dans un coin' », a déclaré Newsom aux journalistes à San Francisco la semaine dernière. « J’ai trouvé ça un peu offensant. Je ne me suis pas peint dans un coin. Bien au contraire. Je pense que nous venons de fournir… de nombreuses preuves de l’existence de l’un des jeunes leaders les plus extraordinaires et les plus remarquables.

Le mois dernier, Newsom a réitéré sa promesse que si Feinstein quittait ses fonctions en raison de sa santé défaillante, il nommerait une femme noire pour occuper son siège par intérim jusqu’à la fin de son mandat l’année prochaine. Il a déclaré qu’il ne nommerait aucun des candidats actuellement en lice pour le siège de 2024, y compris la meilleure femme noire de la course, la représentante Barbara Lee d’Oakland, parce qu’il ne voulait pas faire pencher la balance de l’élection.

Après la mort de Feinstein, Newsom semblait être confronté à un choix : nommer un gardien jusqu’en novembre et affronter le mépris pour ne soutenir que symboliquement la représentation noire, ou nommer Lee et subir la colère des autres démocrates puissants en lice pour le siège.

Au lieu de cela, Newsom a choisi une option qui évite les deux. Il a nommé Laphonza Butler, qui a une chance de conserver son siège l’année prochaine si elle choisit de se présenter, et il la laissera prendre cette décision sans son influence.

La décision de Newsom de faire appel à Butler, défenseur des droits reproductifs des femmes et ancien leader syndical, comme prochain sénateur de Californie, a suscité des réactions mitigées : éloges de ceux qui la connaissent, questions de ceux qui ne la connaissent pas et critiques selon lesquelles l’ancienne Californienne a vécu dans le Maryland jusqu’à la semaine dernière. Alors que les Californiens attendent sa décision de se présenter ou non à la course au Sénat de 2024, les réprimandes que beaucoup attendaient de Newsom de la part du Parti démocrate, en particulier de la part des partisans de Lee, ont été étouffées.

« L’important, c’est qu’il a fait le choix d’une personne qui ressemble à une sénatrice extrêmement qualifiée, qui sera une candidate redoutable si elle décide de se présenter », a déclaré Thad Kousser, professeur de sciences politiques à l’UC San Diego. « Donc, la façon dont vous faites votre choix et le récit médiatique cette semaine-là sont beaucoup moins importants que le choix que vous faites et ce que cela signifie pour la représentation de la Californie au Sénat à l’avenir. »

Newsom était sous une pression quasi constante pour trouver un remplaçant potentiel à Feinstein depuis l’année dernière, lorsque des questions sur son âge et sa capacité mentale et, plus tard, sa santé a commencé à se détériorer.

Les spéculations sur son éventuel choix se sont intensifiées après une interview avec Chuck Todd sur « Meet the Press » le mois dernier.

Newsom a déclaré à Todd qu’il ferait une « nomination intérimaire » au siège si Feinstein démissionnait. Alors que les puissants représentants démocrates de Californie Adam B. Schiff de Burbank, Katie Porter d’Irvine et Lee se présentent pour le siège en 2024, se lançant tous dans la course après que Feinstein a annoncé qu’elle ne briguerait pas un autre mandat, Newsom a également déclaré qu’il ne voulait pas pour m’impliquer dans la primaire.

« Ce serait complètement injuste pour les démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied », a déclaré Newsom en réponse à une question de savoir s’il nommerait quelqu’un qui est déjà candidat. « Cette primaire n’est plus qu’une question de mois. Je ne veux pas faire pencher la balance. »

Newsom espérait qu’il n’aurait pas du tout à occuper le siège, mais il a tenu sa promesse de nommer une femme noire au Sénat si un poste se libérait.

Les commentaires du gouverneur démocrate ont été immédiatement critiqués. Parmi ces voix, celle de Lee était la plus forte : « L’idée qu’une femme noire devrait être nommée uniquement comme gardienne pour simplement cocher une case est insultante pour d’innombrables femmes noires à travers ce pays qui ont mené le Parti démocrate à victoire élection après élection. »

Jusqu’à ce que la nouvelle de la mort de Feinstein se répande ce vendredi matin, l’équipe de Newsom avait seulement discuté d’une longue liste de noms potentiels et n’avait mené aucune délibération sérieuse, a déclaré un assistant du gouverneur. Les réflexions du gouverneur sur une nomination sont restées fermement ancrées. Parce que la plupart des conseillers politiques de Newsom ont des liens avec les candidats à la course au Sénat de 2024, ils ont été exclus des discussions.

Avec l’imminence d’une possible fermeture du gouvernement fédéral et une faible majorité de démocrates au Sénat ajoutant un sentiment d’urgence à la nomination, la mort de Feinstein a déclenché une période frénétique de 48 heures pour choisir et annoncer un successeur.

« Donc, cette chose était une hypothèse sur une hypothèse il y a quelques semaines, puis tout d’un coup, elle s’est effondrée lors d’un appel tôt le matin », a déclaré Newsom, ajoutant qu’il n’avait pas anticipé la tournure des événements.

Un assistant du bureau du gouverneur a déclaré que l’objectif principal de Newsom était d’abord de trouver la bonne personne pour le poste qui n’était pas déjà dans la course. La question de savoir si cette personne déciderait de se présenter ou non après avoir été nommée était secondaire, a déclaré l’assistant.

Le nom de Butler est apparu dans une conversation le 30 septembre, le lendemain de la mort de Feinstein. Newsom a déclaré qu’il se souvenait avoir été interrogé par Butler des années plus tôt sur sa vision de prendre soin de la population vieillissante de Californie, ce qui l’avait forcé à intensifier sa candidature au poste de gouverneur.

« C’était une sorte d’audition quand j’y repense. J’ai en quelque sorte empilé ces moments, ces souvenirs, et cela m’a conduit à un moment où je me dis, attendez une seconde, et Laphonza ? il a dit. « Avez-vous son nouveau numéro? »

L’histoire de Newsom avec Butler va plus loin que cette seule rencontre.

Butler a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois lors d’un déjeuner à Sacramento alors qu’il était lieutenant-gouverneur et qu’ils étaient restés en contact au fil des ans.

Les deux hommes se sont reconnectés lorsqu’il était candidat au poste de gouverneur et a demandé l’approbation du conseil d’État du Syndicat international des employés de service, dirigé par Butler. Butler a ensuite rejoint les consultants politiques de Newsom chez SCRB Strategies, désormais appelé Bearstar Strategies. La société est dirigée par les stratèges chevronnés du gouverneur Ace Smith, Sean Clegg et Juan Rodriguez. Butler est également proche de la vice-présidente Kamala Harris et a travaillé sur sa campagne présidentielle.

Newsom a déclaré qu’il n’aurait pas pu imaginer une meilleure personne pour la nomination au Sénat.

« Elle avait quelque chose qui allait de soi pour tous ceux qui la connaissaient : elle avait une autorité morale », a déclaré Newsom. « Elle était autrefois à la tête de l’un des plus grands syndicats du pays, mais il y avait une passion et cela distinguait son leadership, et cela a toujours marqué une conscience en moi. »

La chef de cabinet de Newsom, Dana Williamson, qui a travaillé avec Butler lors de la campagne « Combattez pour 15 $ » au Capitole de l’État en 2016, a contacté Butler pour la première fois tard le lendemain de la mort de Feinstein. Butler a déclaré qu’elle avait eu quelques conversations avec Williamson et le gouverneur pour comprendre ce qui était demandé.

« Ce dont il parlait, c’était de la nature critique de notre démocratie, du point d’inflexion critique pour les droits reproductifs des femmes, du fait qu’il y avait ici une opportunité de vraiment servir l’État et d’être en mesure d’accéder au leadership en ce moment où il y avait tellement de choses en jeu », a déclaré Butler.

À un moment donné, Newsom a décrit un sentiment d’anxiété lorsque Butler a dit qu’elle les rappellerait.

« Genre, qu’est-ce que ça veut dire ? Je n’ai pas beaucoup de temps », a déclaré Newsom.

Puis un appel est arrivé disant qu’elle était intéressée.

Même avant que la nomination ne soit officialisée, les collaborateurs de Newsom se sont efforcés, le 1er octobre, de repousser d’éventuelles critiques en contestant que le gouverneur ait jamais déclaré qu’il avait l’intention de nommer simplement un « gardien » temporaire.

« Il y a beaucoup de différence entre intérimaire et intérimaire », a déclaré Anthony York, porte-parole de Newsom. « Depuis le début, son travail consistait à pourvoir le poste pour le reste du mandat. Ce qui se passera ensuite dépend entièrement du sénateur Butler, et cela ne faisait pas partie de leur conversation.

« Il n’y a jamais eu de conditions. »

Newsom et Butler ont déclaré que la question de savoir si elle participerait à la course n’avait jamais été posée lors de leurs conversations.

« C’est la première chose que j’ai dite : ‘Je veux juste vous faire savoir que j’ai la responsabilité de prendre rendez-vous. Ce mandat expire sur la base du mandat existant de Dianne Feinstein et vous faites ce que vous pensez être le mieux pour vous et l’État de Californie, et vous portez ce jugement complètement indépendant de toute attente de ma part ou de toutes conditions », a déclaré Newsom.

La décision de Butler de se présenter ou non reste une question clé pour les candidats à la course de 2024 et pour les groupes qui les soutiennent.

Les membres du Congressional Black Caucus, dont le comité d’action politique a soutenu Lee, ont tenté de projeter l’unité, en organisant un rassemblement pour Butler, auquel Lee a assisté, après sa prestation de serment mardi.

Un haut conseiller démocrate à la Chambre, qui connaît bien la pensée des responsables du Congressional Black Caucus, a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de désaccord en public ou en privé à ce stade. Il y avait de la frustration que Lee n’ait pas obtenu cette nomination, compte tenu de ses années à la Chambre, de son leadership au sein du caucus noir et de ses précédentes tentatives infructueuses pour remporter des postes à la direction démocrate.

« Il ne s’agit pas tant de Laphonza qui fait quelque chose de mal », a déclaré l’assistant. « Elle ne l’a pas fait. »

Il est peu probable que le caucus exhorte Butler à rester en dehors de la course. Et si elle se présente, « il faudra alors avoir une conversation familiale sur la meilleure façon de procéder. … Nous n’allons pas opposer deux femmes noires.

Lee est incroyablement populaire auprès des législateurs. Mais Butler a ses propres relations. En tant que tête de liste d’Emily, elle a contribué à faire élire les démocrates.

Si Butler ne se présente pas, a déclaré Kousser, Newsom pourrait toujours être confronté à des ressentiments pour ne pas avoir nommé quelqu’un qui pourrait aider à faire avancer la cause de la représentation noire. Si elle le fait, elle pourrait avoir une chance de gagner et Newsom aurait un allié puissant au Sénat américain.

Kousser doutait que toute critique sur la gestion de la nomination par Newsom affecterait la carrière politique du gouverneur. Les histoires d’origine des politiciens, a-t-il déclaré, importent beaucoup moins aux électeurs que ce qu’ils accomplissent au pouvoir.

« Une nomination est un pouvoir et une énigme », a déclaré Kousser. « Vous avez ce défi, c’est que vous rendrez une personne heureuse et bien d’autres folles. Mais il y a une opportunité, c’est-à-dire qu’une personne sera très heureuse avec vous et cela va cimenter votre relation avec elle parce qu’elle sait que sa nomination a été en grande partie la raison pour laquelle elle est arrivée au pouvoir.

Les rédacteurs du Times, Noah Bierman et Hannah Wiley, ont contribué à ce rapport.