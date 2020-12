Un homme traverse le pont de Westminster à Londres en décembre 2020. | Tolga Akmen / AFP / Getty Images

Au milieu des cas en augmentation, le Premier ministre Boris Johnson a interdit les voyages non essentiels et ordonné la fermeture d’entreprises dans une grande partie du sud-est de l’Angleterre.

Face à une nouvelle variante, potentiellement plus contagieuse, du coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson met en œuvre des mesures de verrouillage à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre qui incluent une interdiction des rassemblements de vacances en dehors des ménages immédiats.

Après des mois d’une réponse disparate à la pandémie de la part de l’administration Johnson – et une semaine après l’assurance que les célébrations de Noël avec jusqu’à trois ménages distincts seraient autorisées – ses détracteurs pointent cette dernière réponse comme une preuve supplémentaire d’un leadership fragile au milieu d’une crise qui a conduit à près de 2 millions de Britanniques infectés par Covid-19 et en a tué plus de 67 000.

Johnson a annoncé les mesures samedi à la suite d’une réunion d’urgence du cabinet au cours de laquelle de hauts responsables du gouvernement ont discuté d’une nouvelle souche de coronavirus qui, selon le Premier ministre, est 70% plus transmissible que les versions précédentes. Certains experts ont averti que des études supplémentaires doivent être effectuées pour prouver si la mutation est réellement plus transmissible.

«Lorsque le virus change sa méthode d’attaque, nous devons changer notre méthode de défense», a déclaré Johnson. «Nous devons agir sur les informations telles que nous les avons, car elles se propagent désormais très rapidement.»

L’annonce fait suite à une semaine au cours de laquelle les taux de cas de Covid-19 à Londres ont presque doublé, et les représentants du gouvernement ont déclaré que plus de 60% des cas dans la ville étaient attribuables à la nouvelle souche, connue sous le nom de VUI-202012/01.

Cette souche n’est pas considérée comme plus mortelle que les variantes précédentes, a déclaré le médecin-chef du pays, Chris Whitty.

«Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer», a déclaré Whitty.

Le dernier verrouillage est le plus strict du pays depuis mars et entrera en vigueur dimanche. Il sera réexaminé le 30 décembre et est une tentative d’arrêter la propagation de la nouvelle souche au-delà de la région du sud-est de l’Angleterre et de son centre, Londres, a déclaré Johnson samedi.

Les nouvelles restrictions imposent l’interdiction des voyages non essentiels – définis comme les voyages pour le travail, les études ou les soins de santé – dans la région. Les magasins et entreprises non essentiels, y compris les gymnases, les salons et les cinémas, sont fermés. La zone a été placée dans le nouveau niveau 4 du système de risque de l’Angleterre, les zones désignées au niveau 1 étant considérées comme des endroits où Covid-19 est plus sous contrôle.

Pendant des semaines, Johnson a eu du mal à équilibrer une réponse de santé publique forte à un nombre de cas en croissance rapide avec une pression pour ne pas nuire davantage à l’économie. À l’approche de la période des fêtes de Noël, il s’est engagé à assouplir les restrictions pour permettre cinq jours de joie tamisée.

«Passez un joyeux petit Noël, mais cette année, hélas, de préférence un très petit Noël», a-t-il déclaré la semaine dernière.

le Journal médical britannique et le Health Service Journal ont publié un éditorial conjoint cette semaine, critiquant la réponse du gouvernement à ce jour et affirmant que permettre même de petits rassemblements de vacances pourrait entraîner une vague de nouvelles infections qui submergeraient le National Health Service.

«Le gouvernement a mis trop de temps à introduire des restrictions au printemps et à nouveau à l’automne. Il devrait maintenant revenir sur sa décision irréfléchie d’autoriser le mixage domestique », lit-on dans l’éditorial.

Maintenant, cependant, Johnson semble avoir suivi ce conseil, jusqu’à un certain point: les zones en dehors de la zone de niveau 4 seront autorisées à organiser des rassemblements à Noël – bien que pour un jour, plutôt que les rassemblements de plusieurs jours que Johnson a récemment promis.

Et dans l’ensemble, a-t-il déclaré, le verrouillage fait partie d’un effort visant à ralentir la propagation et à aplatir la courbe, afin d’éviter une pression sur les hôpitaux.

« Sans action, les preuves suggèrent que les infections grimperaient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d’autres perdraient la vie », a déclaré Johnson samedi.

Johnson a été critiqué pour avoir agi trop lentement tout au long de la pandémie

D’autres pays, dont l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne, ont également resserré les restrictions en réponse à la période des fêtes. En France, les bars et restaurants sont fermés et un couvre-feu est en place; Jeudi, le président Emmanuel Macron a annoncé qu’il avait été testé positif au virus.

Cependant, les États-Unis, qui connaissent l’une des pires épidémies de coronavirus au monde, n’ont pas resserré les restrictions au niveau national. Et la décision de Johnson a été repoussée par son homologue américain, le président Donald Trump, samedi après-midi, alors que Trump écrivait sur Twitter: «Le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même!

Nous ne voulons pas de verrouillage. Le remède ne peut être pire que le problème lui-même! https://t.co/sHBJfG9T8X – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 décembre 2020

Trump s’est fermement opposé au verrouillage aux États-Unis, cédant les décisions sur les efforts visant à contrôler la propagation aux dirigeants au niveau des États. La réponse américaine a été au mieux aléatoire, et environ 300000 Américains sont morts du coronavirus cette année. Le Royaume-Uni et les États-Unis figurent dans le top 10 des pays pour les décès par habitant dus à Covid-19.

L’adversaire de Johnson au Parlement, le leader travailliste Sir Keir Starmer, a également critiqué le verrouillage, mais au motif que les changements rapides de politique de Johnson prêtaient à confusion.

«Je pense que le public britannique a droit à un leadership plus décisif que cela», a-t-il déclaré.

Comme Joanne Silberner l’a rapporté pour Vox, les cas de Covid-19 ont augmenté régulièrement à travers le Royaume-Uni depuis septembre. Les critiques de Johnson, dont Starmer, ont accusé le Premier ministre d’une série de faux pas qui ont conduit à la crise actuelle du pays.

Parmi ces faux pas, Silberner décrit la mauvaise gestion de la distribution des EPI et la mise en œuvre de programmes de test et de traçage des contrats au début de la pandémie. Les membres du personnel du NHS ont été confrontés à une grave pénurie de masques et d’autres équipements au printemps, et des centaines d’agents de santé sont morts. Les efforts de test ont échoué au printemps, tandis qu’une application de recherche de contacts a dû faire face à des défis en été, et à nouveau lors d’une deuxième tentative de déploiement en septembre.

Silberner a également décrit une tentative de donner la priorité aux repas en personne pendant l’été, en subventionnant les repas en août, une décision que les responsables de la santé publique ont largement condamnée.

«En un mot, c’est fou», a déclaré Lawrence Gostin, directeur du Centre collaborateur de l’OMS sur le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown, à propos des subventions pour les repas. «Au milieu d’une pandémie, c’est en fait directement opposé à ce que suggèrent les données de santé publique.»

Malgré ces faux pas, Silberner décrit un gouvernement qui ne semble pas capable d’apprendre de ses propres erreurs. Cela semble maintenant se jouer dans l’approbation par Johnson des visites entre ménages pendant les vacances de Noël.

Les gens voulaient probablement un semblant des traditions auxquelles ils étaient habitués. Mais les efforts de Johnson pour préserver la tradition ont échoué en raison de choix faits il y a des semaines – et maintenant le Royaume-Uni doit faire face à des mesures extrêmes alors que le gouvernement se bat pour faire face à des pics importants du nombre de cas.