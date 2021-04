«La République entend se donner tous les moyens de lutter pas à pas contre le terrorisme islamiste», Castex mentionné mercredi, ajoutant que des mesures plus strictes étaient nécessaires car la menace terroriste est devenue de plus en plus difficile à détecter grâce aux outils traditionnels d’application de la loi.

Dans le cadre des nouveaux plans, les services de sécurité se verraient accorder des pouvoirs étendus en matière de surveillance de diverses activités Internet.



«L’attentat de Rambouillet, l’assassinat du professeur ou un attentat terroriste odieux à Nice en novembre étaient… des actes d’individus isolés, de plus en plus jeunes et pour la plupart inconnus des services de renseignement,» a déclaré le Premier ministre, faisant référence aux derniers actes terroristes très médiatisés, y compris le meurtre, la semaine dernière, d’une policière dans une banlieue parisienne.

Tous les auteurs de ces affaires ont été radicalisés sans nécessairement avoir de liens directs avec des réseaux terroristes établis, a déclaré Castex, ajoutant que la surveillance devrait augmenter en particulier sur les réseaux sociaux.

Face à cette menace plus difficile à repérer, l’Etat et la Justice doivent se doter de moyens renforcés pour détecter, surveiller et agir [on that threat.]

Le ministre français de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a fait écho à ces préoccupations, affirmant que les attaques récentes ne pouvaient pas être détectées par les moyens réguliers et la police «Continue à être aveugle [while] surveillance… des lignes téléphoniques que personne n’utilise plus.

Le meurtrier du professeur Samuel Paty et ceux qui ont attaqué une église de Nice ont communiqué par messagerie cryptée ou via Facebook, a-t-il déclaré.

Le projet de loi proposé par le gouvernement permettrait aux services de sécurité de collecter des données informatiques pendant deux mois au lieu du mois actuellement autorisé. Les autorités pourraient conserver les données jusqu’à cinq ans. C’est à propos de « Appliquer à Internet ce que nous appliquons au téléphone, » Dit Darmanin.

Le nouveau projet de loi modifierait la loi existante de 2015 sur le renseignement et la loi de 2017 sur la sécurité intérieure. Castex insisté cela ne porterait pas atteinte à « fondamental » droits de l’homme et vise uniquement à rendre les services de sécurité « plus efficace » tout en respectant «Principes juridiques fondamentaux».

Il a également soutenu que le projet de loi, qui avait été annoncé moins d’une semaine après l’incident de Rambouillet, était le résultat de mois de travail et n’était pas une réaction hâtive à une nouvelle attaque terroriste. Un vote final est attendu sur le projet de loi «Avant la fin juillet.»

L’annonce intervient juste un jour après que le gouvernement a menacé de prendre des mesures punitives contre d’anciens militaires de haut rang qui ont signé une lettre ouverte déclarant que le pays se dirigeait vers « guerre civile. » Les généraux à la retraite ont exhorté le président Emmanuel Macron à sauver la nation de l’islamisme et de la « Hordes de banlieue » d’immigrants.

L’appel a été signé par environ 20 généraux à la retraite avec «Une centaine d’officiers supérieurs et plus d’un millier de soldats», a déclaré le magazine d’information conservateur «Valeurs Actuelles».

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a accusé les ex-généraux d’appeler à « insurrection » et créer un «Climat de division».

Le débat sur le radicalisme islamiste a été relancé en France à la suite d’une série d’attaques très médiatisées fin 2020 et surtout récemment du meurtre d’une policière par une ressortissante tunisienne, qui vivait en France et s’est radicalisée en regardant des vidéos djihadistes.

