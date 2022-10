Face à une foule en colère, un cambrioleur bangladais supplie les flics de l’arrêter

Un cambrioleur présumé a appelé la police pour l’aider.

Il a été pris en flagrant délit de vol.

Il craignait qu’une foule ne l’attaque.

Un cambrioleur professionnel présumé au Bangladesh a mis fin prématurément à sa carrière lorsqu’il a appelé la police et signalé son propre crime après qu’une foule en colère l’ait pris en flagrant délit.

Yasin Khan, 40 ans, a fait irruption dans une épicerie fermée du sud de la ville de Barisal tôt mercredi matin pour voler des marchandises dans les rayons, a déclaré le chef de la police locale Asad uz Zaman.

“Quand il a fini le travail et qu’il était sur le point de sortir, Khan s’est rendu compte qu’il ne faisait plus noir et les gens se sont réveillés et ont commencé à venir au marché”, a déclaré Zaman à l’AFP vendredi.

Avec une foule en colère rassemblée et craignant une attaque violente, Khan a appelé la ligne d’urgence de la police pour plaider en faveur d’un sauvetage.

“Nous sommes allés au magasin et l’avons fait sortir et l’avons pris sous notre garde avant que la foule ne puisse le toucher”, a déclaré Zaman.

Le chef de la police a ajouté :

Je n’ai jamais vu un tel incident dans ma carrière.

Jhontu Mia, le propriétaire du magasin, a déclaré aux journalistes que Khan avait rempli un gros sac d’objets de valeur mais n’avait pas pu s’échapper.

Khan a été arrêté et envoyé en prison après avoir reconnu le cambriolage, a indiqué le poste de police local.

La police a découvert plus tard qu’il était recherché pour plusieurs autres cambriolages dans la région.