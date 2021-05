Face à une crise démographique, la Chine autorisera trois enfants par famille

Les experts en population disent depuis longtemps que la simple levée des restrictions n’améliorera pas le taux de natalité. Les défenseurs ont appelé à un soutien pour la garde d’enfants, les procédures médicales, les avantages fiscaux et les subventions et à mettre l’accent sur la prévention de la discrimination au travail pour les mères.

« La politique des trois enfants est un pas en avant, mais la question est : si la politique des deux enfants ne signifiait pas que les gens avaient plus d’enfants, cela se produira-t-il dans le cadre d’une politique des trois enfants ? a déclaré Sun Xiaomei, professeur à l’Université des femmes de Chine.