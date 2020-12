Parlez aux membres du personnel des organisations caritatives ces jours-ci et ils vous diront qu’ils n’ont jamais vu une année comme 2020. Des millions d’Américains sont au chômage ou vivent nouvellement dans la pauvreté et beaucoup d’autres sont socialement isolés, créant une situation plus grande que jamais. demande de services. Kenneth Hodder, le commandant national de l’Armée du Salut, a décrit le moment présent comme «un tsunami de besoins humains».

Et pourtant, de nombreux organismes de bienfaisance ont vu leurs activités normales perturbées, créant un décalage entre ce besoin et la capacité de le combler. Les gens qui ont donné de l’argent dans le passé n’ont peut-être pas les moyens financiers de le faire cette année. Les organisations qui fournissent des services directs en personne, comme les banques alimentaires et les refuges pour sans-abri, dépendent tout autant de bénévoles malgré les inquiétudes du public concernant le virus.

C’est la période de l’année où les gens donnent traditionnellement aux collectes de jouets, aux banques alimentaires et à d’autres organismes de bienfaisance privilégiés ou donnent de leur temps en tant que bénévoles. Et pour de nombreux organismes de bienfaisance, l’argent amassé en novembre et décembre constitue la majeure partie de leur budget pour l’année prochaine.

Dans de nombreux cas, les organisations continuent d’essayer de répondre aux besoins des gens. D’autres ont mis leur travail en ligne.