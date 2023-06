Le nombre de publicités incitant les gens à parier sur des événements sportifs est à la fois ennuyeux et dangereux, dit un sénateur canadien.

Les paris sportifs sont légaux au Canada depuis 2021, mais il n’y a pas de règles sur la façon dont ils peuvent être annoncés.

Marty Deacon, qui représente la région de Waterloo en Ontario en tant qu’indépendant, a entraîné des athlètes ou fait partie d’Équipe Canada à 15 Jeux olympiques, du Commonwealth et panaméricains à partir de 1994.

Deacon a déclaré que les publicités sur les paris sportifs, qui incluent souvent des célébrités ou des athlètes, sont devenues « très attrayantes, addictives et sensationnelles », ce qui attire les jeunes et les personnes vulnérables.

C’est pourquoi elle a proposé un projet de loi visant à créer un cadre national pour réglementer la publicité des paris sportifs, en présentant le projet de loi S-269 au Sénat mardi.

Deacon a déclaré qu’elle soutenait une décision visant à autoriser les paris sportifs uniques au Canada en 2021 afin de mieux réglementer l’industrie.

Le sénateur Marty Deacon représente la région de Waterloo en Ontario et a participé à des sports canadiens, notamment à 15 Jeux olympiques, du Commonwealth et panaméricains. Elle souhaite que des règles concernant les publicités pour les paris sportifs soient mises en place au cours de la prochaine année. (@SenMartyDeacon/Twitter)

« Des milliards et des milliards de dollars allaient dans des endroits très malheureux et à l’extérieur du pays, et nous essayions donc de légaliser les paris uniques afin que les Canadiens puissent parier avec des entreprises canadiennes, respecter les lois canadiennes et soutenir le travail des provinces et des territoires, » Deacon a déclaré à Josette Lafleur, animatrice invitée à l’émission CBC Kitchener-Waterloo L’édition du matin.

« Ensuite, ce qui s’est passé à la suite de cela est un très gros torrent de publicités et de promotions qui sort en très grande quantité pour tous les âges et de manière régulière et quotidienne. »

Le projet de loi qu’elle propose créerait un cadre similaire à la façon dont la publicité est réglementée pour l’alcool et le tabac.

Deacon a déclaré que les règles pourraient inclure :

Limiter ou interdire la présence de célébrités et d’athlètes dans les publicités.

Limiter le nombre d’annonces pouvant être diffusées ou affichées dans un lieu ou une marque, afin que les annonces ne puissent pas être diffusées.

Elle a dit que d’autres pays ont mis en place des règles concernant la publicité et que le Canada pourrait en tirer des leçons.

Les fans « inondés » de publicités

Ben Grandmont, de Kitchener, en Ontario, a déclaré qu’il pariait sur les sports, mais que le nombre de publicités qu’il commençait à voir était devenu incontrôlable.

Il a dit que c’était particulièrement mauvais lorsqu’il regardait les Maple Leafs de Toronto lors des séries éliminatoires de la LNH ce printemps, alors qu’il y avait près de 8 minutes et demie de publicité sur les paris sportifs lors du premier match de la série contre les Panthers de la Floride.

« C’est comme si c’était inondé », a déclaré Grandmont à propos des pauses publicitaires. « C’était toujours allumé. »

REGARDER | Les paris sportifs sont passés à plein régime, mais sont-ils allés trop loin ? :

Le régulateur des jeux veut mettre fin aux mentions de jeu en ligne des célébrités L’organisme de réglementation des jeux de l’Ontario propose de mettre fin aux athlètes célèbres et autres célébrités qui approuvent le jeu en ligne, afin de le rendre moins attrayant pour les jeunes joueurs qui sont plus vulnérables à la dépendance.

Krista Duncan, également de Kitchener, a déclaré qu’elle ne voyait pas personnellement beaucoup d’annonces de paris sportifs, mais qu’elle pensait toujours qu’elles devraient être réglementées d’une manière ou d’une autre.

« Quand vous le comparez aux drogues, à l’alcool et aux choses où les gouvernements ont généralement mis en place des politiques pour empêcher les enfants et les groupes vulnérables de s’impliquer dans des choses qu’ils sont probablement trop jeunes pour comprendre, c’est probablement une bonne idée de continuer à protéger le communauté de cette façon », a-t-elle dit.

Norman Musengimana de Kingston, en Ontario, reçoit les publicités sur son téléphone ou les voit en regardant un match à la télévision, y compris le football, avec certains joueurs d’autres pays qui ont des publicités sur leurs maillots – quelque chose que les 20 équipes de la Premier League dans le ROYAUME-UNI convenu en avril qu’ils supprimeraient à partir de la fin de la saison 2025/26.

Musengimana a déclaré qu’il aimerait voir de meilleures règles en place pour les publicités.

« Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de l’industrie du tabac », a-t-il déclaré. « Je pense que vous pouvez promouvoir tout en montrant l’impact négatif de ce que vous faites – tout comme lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, vous verrez que vos poumons vont probablement être endommagés si vous continuez à le faire. «

Il a déclaré que les sociétés de paris sportifs doivent être socialement responsables dans la promotion de leurs produits et rappeler aux gens que le jeu peut entraîner des problèmes financiers.

Les publicités « empoisonnent la culture du sport »

Plus tôt cette année, la faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto a lancé la campagne Ban Ads For Gambling.

La campagne a enrôlé des Canadiens renommés – dont le père du hockey Karl Subban, la patineuse de vitesse et cycliste olympique à la retraite Clara Hughes et l’animateur pour enfants Raffi – qui se prononcent contre les publicités sur les jeux d’argent.

Bruce Kidd, professeur émérite de sports et de politiques publiques à l’Université de Toronto, a déclaré à CBC Toronto Métro matin en mai que les publicités sont nuisibles car elles exacerbent les problèmes de dépendance et de santé mentale.

Il a noté l’American Psychological Association appelle une dépendance au jeu un troubleet c’est le seul trouble non médicamenteux reconnu par l’APA.

Kidd a déclaré que les publicités suscitent une excitation autour du jeu « qui encourage les gens à parier sans conséquence ». Les jeunes en particulier sont influencés par eux, a-t-il dit, et les publicités « préparent efficacement les enfants à jouer.

« Pour moi, qui ai été impliqué dans le sport toute ma vie, ils empoisonnent la culture du sport. Ils donnent une idée complètement fausse de ce qu’est le sport », a-t-il déclaré à propos des publicités.

MONTRE | Le régulateur veut mettre fin aux mentions de jeu en ligne de célébrités :

Les paris sportifs sont passés à toute vitesse, mais sont-ils allés trop loin ? Depuis 2021, lorsque la législation fédérale a assoupli les règles concernant les paris sportifs, l’Ontario a mis les gaz à plein régime, créant ce que beaucoup ont appelé un environnement de jeu du Far West. Jamie Strashin de CBC explore comment les paris sur un seul match ont changé le jeu pour certains fans et pourquoi les experts en toxicomanie sont inquiets.

Jeremy Luke, président et chef de la direction du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, a déclaré à CBC Sports qu’un « scandale » de paris – impliquant des matches truqués ou des athlètes pariant sur des sports auxquels ils participent – est inévitable.

« Je dirais que c’est un problème aussi important, peut-être même plus important que le dopage en ce qui concerne l’intégrité du sport », a déclaré Luke.

« Beaucoup d’autres pays sont très, très en avance en ce qui concerne la résolution de ce problème et la protection des athlètes. Lorsque nous réfléchissons aux problèmes d’intégrité sportive et de sécurité au Canada, cela doit être une priorité. »

Règles bientôt nécessaires : diacre

Deacon dit qu’elle a entendu parler de Canadiens qui en ont assez de toutes les publicités. Certains ont dit qu’ils s’inquiétaient de l’impact que cela avait sur leurs enfants.

« J’ai des parents qui m’envoient des messages disant : ‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez-moi. Je fais ces choses chez moi pour essayer d’empêcher mes enfants de regarder tout ça, mais nous avons besoin de quelque chose de beaucoup plus global au-delà de notre maison' » dit Diacre.

« Les discussions sur les jeux d’argent et les segments de la publicité ont vraiment, vraiment augmenté à un rythme que personne n’avait prévu. Avons-nous anticipé certains ? Oui, mais c’est une conséquence qui est arrivée si rapidement et avec une telle force que nous devons faire quelque chose à ce sujet. maintenant », a-t-elle ajouté.

« Et la réalité est que vous ne pouvez pas vous asseoir dans ce pays pour faire du sport sans être exposé à un déluge de publicités. »

Un projet de loi au Sénat passe par les deuxième et troisième lectures, puis revient à la Chambre des communes pour que les députés puissent s’y exprimer.

Deacon a déclaré qu’elle savait que ce processus prendrait du temps, donc si le gouvernement fédéral voulait proposer sa propre législation et mettre en place des règlements plus tôt, elle s’en réjouirait.

« Plus tôt serait merveilleux, mais faites-le et faites-le bien. Je serais très heureux si nous pouvions terminer et terminer en un an ou moins. »